Kurşunlu'da bariyere saplanan hafif ticari araçta iki kişi yaşamını yitirdi

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D100 kara yolu Çavundur mevkiinde meydana gelen kazada, 55 GN 880 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı ve ok gibi saplandı.

Kaza anı ve müdahale:

Çarpışma sonrası araçta ağır hasar oluştu. Olay yerinde yapılan müdahalede sürücü Murat İlhan ile kızı Zeynep İlhan (9) hayatını kaybetti. Araçta sıkışan sürücünün eşi Hanife İlhan (37), ekipler tarafından kurtarılarak Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor:

Emniyet ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazanın nedeni olarak ifade edilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇANKIRI'NIN KURŞUNLU İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇLARIN BARİYERLERE ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ VE KIZI ÖLÜRKEN, EŞİ İSE YARALANDI. KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI.