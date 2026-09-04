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Esenyurt'ta 2022'den beri kayıp Zeynep Yıldırım'ın ölümüyle ilgili yeni bulgular: altı şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta 2022'den beri kayıp Zeynep Yıldırım'ın öldüğü ve cesedinin kömürlüğe gömüldüğü belirlendi; 6 şüpheli 1 Eylül operasyonuyla adliyeye sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenyurt'ta 2022'den beri kayıp Zeynep Yıldırım'ın ölümüyle ilgili yeni bulgular: altı şüpheli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta kayıp Zeynep Yıldırım'ın ölümüyle ilgili gelişme

İstanbul Emniyeti ekipleri, 2022'de tedavi için hastaneye getirildikten sonra izinsiz ayrılan ve o tarihten beri kayıp olan Zeynep Yıldırım hakkında yürüttüğü soruşturmada, genç kadının öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Yıldırım'ın cesedinin, bulunduğu evin yanındaki kömürlüğe gömüldüğü belirlendi ve olaya ilişkin toplam 6 şüpheli 01 Eylül Salı günü düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyri:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaybolma olayına ilişkin geçmişe dönük telefon sinyallerini inceledi. Bu incelemede son sinyalin Esenyurt adresinden geldiği tespit edildi. Araştırmalar, Yıldırım'ın Fethi D. isimli kişiyle iletişime geçtiğini ve bu kişinin 2024'te "kasten öldürme" suçundan tutuklanıp cezaevinde olduğunu ortaya koydu.

Cezaevinde tutuklu bulunan Fethi D. yeniden sorgulandığında, ekipler kayıp genç kadının Fethi D. tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Olayın zamanlamasına ilişkin kriminal incelemeler, Yıldırım'ın 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında hayatını kaybettiğini gösterdi.

Cinayetin ayrıntıları:

Polis kayıtlarına göre Yıldırım, parmağındaki bir sorun nedeniyle hastaneye götürüldü; hastaneden ayrıldıktan sonra Esenyurt'ta Fethi D. ile görüşüp onun evine gitti. Ekiplerin bulguları, genç kadının evde bulunduğu sırada öldürüldüğünü gösteriyor.

İfadeler ve teknik çalışma sonuçlarına göre, Fethi D. ve ağabeyi Yaşar D. olay sırasında evde bulundu. Cinayetin ardından, zanlıların Yıldırım'ın cansız bedenini evin penceresinden çıkarıp karanlıktan faydalanarak ev yanındaki kömürlüğe gömdükleri belirlendi. Olay yeri incelemeleri sonucu kömürlükte genç kadına ait ceset bulundu.

Emniyetteki ifadesinde Fethi D., sokakta otururken ağabeyi Yaşar D.'nin koltukta boğarak öldürdüğünü iddia etti. Yaşar D. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti. Ayrıca, olay anına ilişkin olduğu belirtilen görüntülerde Yıldırım'ın ev içinde koltukta boğularak öldürüldüğü görüntülere yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamındaki teknik ve adli incelemeler sürüyor; yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAYLA İLGİLİ 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

OLAYLA İLGİLİ 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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