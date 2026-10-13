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Esenyurt'ta ağızlıksız pitbullün kediye saldırısı: sahibine 95 bin TL ceza

Esenyurt'ta ağızlıksız gezdirilen pitbullun sokak kedisine saldırması sonrası polis müdahale etti; sahibine adli kontrol ve 95 bin TL para cezası verildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Esenyurt'ta ağızlıksız pitbullün kediye saldırısı: sahibine 95 bin TL ceza

Esenyurt'ta ağızlıksız pitbullün kediye saldırısı: sahibine 95 bin TL ceza

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, ağızlıksız şekilde sokakta gezdirilen pitbull cinsi köpeğin bir sokak kedisine saldırıp kısa sürede öldürdüğü anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

olayın gelişimi:

Görüntülerde, köpeğin aniden yoldan geçen kediye saldırdığı ve kedinin olay yerinde yaşamını yitirdiği görülüyor. Olayı izleyen vatandaşlar, köpeği sokakta ağızlıksız gezdiren kadına tepki gösterdi; kadın, çevredekilere karşı 'Ne yapayım köpek bu' diyerek karşılık verdi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ihbar üzerine polis ekipleri bölgeye yönlendirildi ve söz konusu köpeğin sahibinin kimliği tespit edildi.

yasal süreç ve uygulanan ceza:

Polis ekipleri, köpeğin sahibi A.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.Ç., 'hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme süreci ve işlemler neticesinde A.Ç.'ye toplam 95 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay, mahallede tepkiye yol açarken, yetkililerin yürüttüğü soruşturma ve idari işlem kayda geçti.

Esenyurt&#039;ta sokakta kedi parçalayan Pitbull sahibine 95 bin TL ceza

Esenyurt'ta sokakta kedi parçalayan Pitbull sahibine 95 bin TL ceza

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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