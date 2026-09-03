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sahil güvenlikin müdahaleleriyle düzensiz göçte belirgin azalma görüldü

Sahil Güvenlik ekiplerinin Didim ve Kuşadası açıklarındaki yoğun müdahaleleriyle 2026'nın ilk 8 ayında 123 düzensiz göçmen kurtarıldı, hareketlilik azaldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

sahil güvenlikin müdahaleleriyle düzensiz göçte belirgin azalma görüldü

Sahil güvenlik müdahaleleri denizden kurtarmayı sürdürdü

Aydın açıklarında, Didim ve Kuşadası sahillerinde Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü denetim ve müdahale faaliyetleri sonucu denizlerde hayat kurtarma odaklı operasyonlar devam ediyor. Edinilen verilere göre 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde toplam 123 düzensiz göçmen kurtarıldı; bu rakam, önceki döneme kıyasla düşüş olduğuna işaret ediyor.

kurtarma verileri ve yıllık karşılaştırma:

Sahil Güvenlik Komutanlığı verileri, 2025 yılında aylar bazında yüksek hareketlilik olduğunu gösteriyor. 2025'te Ocak ayında 64, Şubat ayında 33, Mayıs ayında 132, Temmuz ayında 147, Eylül ayında 152, Ekim ayında 62 ve Kasım ayında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı. Özellikle yaz aylarında 100'ün üzerinde sayıların kaydedildiği 2025 dönemine kıyasla, 2026'nın Ocak-Ağustos dönemindeki toplam 123 kişilik sayı, bölgedeki düzensiz göç hareketliliğinde belirgin bir azalma olduğunu ortaya koyuyor.

yerel hareketlilik ve öne çıkan vakalar:

Veriler, en yoğun düzensiz göç hareketliliğinin Didim açıklarında gerçekleştiğini gösteriyor. 2026 yılı içinde kaydedilen öne çıkan müdahaleler arasında 15 Ocakta Didim açıklarında 4'ü çocuk olmak üzere 29 kişinin kurtarılması, 28 Şubatta Kuşadası açıklarında 1'i çocuk 32 kişinin kurtarılması, 20 Mayısta Didim açıklarında 11'i çocuk 22 kişinin kurtarılması ve 22 Ağustosta Didim açıklarında 3'ü çocuk 40 kişinin kurtarılması yer alıyor.

Ayrıca, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği belirtilen ve denizde güç durumda kalan düzensiz göçmenlerin de Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahaleleriyle kurtarıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, insan hayatının korunması amacıyla devriye, kontrol ve gözetleme faaliyetlerini yoğun biçimde sürdürüyor ve bölgedeki önleyici çalışmaların etkisiyle kurtarılan kişi sayısında düşüş kaydedildi.

Sahil Güvenlik&#039;in mücadelesi sonuç verdi, düzensiz göçte rakamlar geriledi

Sahil Güvenlik'in mücadelesi sonuç verdi, düzensiz göçte rakamlar geriledi

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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