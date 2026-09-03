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İBB soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı; görevleri ve bağlantıları açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihalelere fesat soruşturmasında 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı; görev ve firma bilgileri paylaşıldı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İBB soruşturmasında 12 şüpheli yakalandı; görevleri ve bağlantıları açıklandı

soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İBB Satın Alma Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildiği iddia edilen bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bunun sonucunda kamu zararına neden olunduğu tespitleri üzerine işlem başlatıldı. Soruşturmanın dayanakları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemeleri bulunuyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında değerlendirilen tespitler arasında İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işi de yer alıyor. Bu kapsamda yürütülen teknik ve mali incelemeler, iddiaların belirlenmesi için esas teşkil etti.

operasyon ve gözaltılar:

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si yakalandı ve gözaltına alındı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden Mahmut Berk Şahin'in TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firma sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edildiği; Onur Gülin'in ise İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı ve ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi. Yurt dışında olan Şahin'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

gözaltına alınan isimler ve görevleri:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ve görevleri şöyle: İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt, İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural, İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen ve İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki.

Yetkililer, soruşturmanın teknik ve idari boyutlarının incelendiğini, gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli süreçte atılacak adımların belirleneceğini bildirdi. Yurt dışında olduğu belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin bilgileri ortaya çıktı

İBB soruşturmasında gözaltına alınan isimlerin bilgileri ortaya çıktı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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