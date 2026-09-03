Manavgat'ta aniden yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı

Olay yeri ve kaza:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Karacalar Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada yola fırlayan bir köpeğin neden olduğu zincirleme çarpışma yaşandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Alanya istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, aniden yola çıkan köpeğe çarparak devrildi. Aynı yönde ilerleyen diğer sürücüler devrilen araca çarpmamak için fren yapınca, arkadaki araçların da karışmasıyla toplam 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Müdahale ve trafik durumu:

Olay yerine 112 sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, çarpılan köpek olay yerinde telef oldu ve yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu; araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KÖPEĞE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN YAVAŞLAYAN 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.