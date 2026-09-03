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Manavgat'ta aniden yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı

Manavgat'ta D-400'de yola fırlayan köpeğe çarpan aracın devrilmesiyle yaşanan zincirleme kazada 6 araç karıştı; yaralanan olmadı, trafik kısa süre aksadı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:32

GÜNCELLEME: 03 Eylül 2026 - 11:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Manavgat'ta aniden yola çıkan köpek zincirleme kazaya yol açtı

Olay yeri ve kaza:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 Karayolu Karacalar Mahallesi sınırlarında meydana gelen kazada yola fırlayan bir köpeğin neden olduğu zincirleme çarpışma yaşandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Alanya istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, aniden yola çıkan köpeğe çarparak devrildi. Aynı yönde ilerleyen diğer sürücüler devrilen araca çarpmamak için fren yapınca, arkadaki araçların da karışmasıyla toplam 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Müdahale ve trafik durumu:

Olay yerine 112 sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, çarpılan köpek olay yerinde telef oldu ve yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu; araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KÖPEĞE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN YAVAŞLAYAN 6 ARAÇ...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KÖPEĞE ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN YAVAŞLAYAN 6 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ. KAZADA ŞANS ESERİ YARALANAN OLMAZKEN, YOLDA UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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