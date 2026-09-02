Esenyurt'ta otoparkta çıkan yangın binayı dumanla sardı, baba ve oğlu cam önünde kurtarılmayı bekledi

yangının başlangıcı ve müdahale:

İstanbul Esenyurt, Yeşilkent Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında iddiaya göre bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede yoğun duman oluşturdu. Duman, apartmanı hızla etkisi altına alırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve büyümenin önüne geçildi.

Olay yerinde görev yapan ekipler, yangının otoparktaki bir araçtan yükselen dumanla başladığını belirtti. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini tespit etmek üzere olay yerinde inceleme başlattı.

mahsulların tahliyesi ve hasar:

Yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. 42 kişi dumandan etkilendi ve olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından 27'si ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumana maruziyet nedeniyle şikâyeti olanlara müdahale etti.

Yangında otoparktaki iki araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, binada duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı; bazı sakinlerin cam önüne çıkarak kurtarılmayı bekledikleri anlar vatandaşların kameralarına yansıdı. Özellikle bir baba ile oğlunun pencerede beklediği görüntüler dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak ekspertiz sonucunda netleşeceğini bildirdi.

Esenyurt'ta sitede yangın paniği: Baba ve oğlu camın önüne çıkarak kurtarılmayı bekledi