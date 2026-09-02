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Çatı alevleri Altındağ'da binayı tehdit etti: Zübeyde Hanım Samsun Yolu'nda müdahale sürüyor

Ankara Altındağ'da Zübeyde Hanım Samsun Yolu'ndaki bir binanın çatısında yangın çıktı; çok sayıda itfaiye sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çatı alevleri Altındağ'da binayı tehdit etti: Zübeyde Hanım Samsun Yolu'nda müdahale sürüyor

Çatıda yangın çıktı:

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Zübeyde Hanım Samsun Yolu üzerinde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay, bölgeden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve durum:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına ilk andan itibaren müdahale ediyor; çatıda süren alevlerin kontrol altına alınması ve çevredeki binaların korunması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik önlemleri:

Çevre güvenliği sağlanırken, yetkililer halkı olay yerinden uzak durmaya çağırdı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti, müdahale tamamlandıktan sonra yapılacak.

ANKARA&#039;NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE...

ANKARA'NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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