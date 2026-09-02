Çatı alevleri Altındağ'da binayı tehdit etti: Zübeyde Hanım Samsun Yolu'nda müdahale sürüyor

Çatıda yangın çıktı:

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Zübeyde Hanım Samsun Yolu üzerinde bulunan bir binanın çatısında yangın çıktı. Olay, bölgeden gelen ihbar üzerine yetkililere bildirildi.

Müdahale ve durum:

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına ilk andan itibaren müdahale ediyor; çatıda süren alevlerin kontrol altına alınması ve çevredeki binaların korunması için çalışmalar sürüyor.

Güvenlik önlemleri:

Çevre güvenliği sağlanırken, yetkililer halkı olay yerinden uzak durmaya çağırdı. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti, müdahale tamamlandıktan sonra yapılacak.

ANKARA'NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR.