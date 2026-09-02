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Sivasspor son bölümde Manaj'la geri döndü ve 2-2 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sivasspor, evinde Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kalarak Rey Manaj'ın golleriyle skoru son bölümde eşitledi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:16

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sivasspor son bölümde Manaj'la geri döndü ve 2-2 berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda ağırladığı Mardin 1969 Spor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma, erken etkili ataklar, VAR kararı ve son bölümlerde gelen gollerle tempolu geçti. Ev sahibi ekibin geri dönüşünde öne çıkan isim Rey Manaj oldu.

maçtan dakikalar:

24. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Dimitrov'un kale sahasına ortasında, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın yumruğuyla dönen top ceza sahası dışında Teklic'in kontrolüne geçti. Teklic'in yeniden çevirdiği topa Kayode müdahale etti; Denic'in son vuruşu ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

26. dakikada Nafican'ın ceza sahasına gönderdiği topu Kayode kale sahası ön çizgisi üzerinde Teklic'e bıraktı. Teklic'in dönüş ve sol ayağıyla yaptığı vuruştakla Mardin 1969 Spor 0-1 öne geçti.

45+1. dakikada Teklic ceza sahasına hızla girip dönerek rakiplerinden sıyrıldı; kaleci Göktuğ'un üzerinden aşırtma denemesi direkten döndü. Kale sahası üzerinde bekleyen Kayode seken topu ağlara göndererek ilk yarının son anlarında skoru 0-2 yaptı.

56. dakikada Sivasspor'da Amilton ceza sahası içinde yerde kaldı; hakem penaltı kararı verdi. 57. dakikada penaltıda topun başına geçen Rey Manaj sağ ayağıyla yerden vuruşunu ağlara gönderdi ve skor 1-2 oldu. 58. dakikada gelişen atakta Burak Kapacak'ın ortasında Manaj kafa vuruşuyla skoru 2-2'ye getirdi.

kadrolar, hakemler ve kartlar:

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Abdullah Uğur Sarı, Abdullah Özcan

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Mert Çelik (Murat Paluli dk. 46), Appindangoye, Süleyman Özdamar, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Charisis dk. 59), Amilton, Mohammed, Yusuf Cihat Çelik (Burak Kapacak dk. 46), Ethemi (Yılmaz Cin dk. 59) (Salih Kavrazlı dk. 86), Rey Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Emre Gökay, Okan Erdoğan, Salih Kavrazlı, Oğuzhan Aksoy, Yusuf Çağlar Kefkir

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Berkay Doğan, Eray Korkmaz, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Alhassan, Muammer Denizhan Taşkan (Wilks dk. 77), Teklic (Adem Eren Kabak dk. 77), Denic (Bünyamin Balat dk. 86), Dimitrov, Kayode

Yedekler: Ömer Kahveci, Şahverdi Çetin, Ahmet Ülük, Kerim Alıcı, Osman Yıldırım, Enes Erol

Teknik Direktör: Fatih Serkan Albayrak

Goller: Rey Manaj (dk. 62 ve 71) (Sivasspor), Teklic (dk. 35) (Mardin 1969 Spor), Kayode (dk. 45) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Kamil Fidan, Mohammed (Sivasspor); Alhassan, Eray Korkmaz, Adem Eren Kabak (Mardin 1969 Spor)

Maç, ilk yarıda Mardin 1969 Spor'un etkinlik gösterdiği anlarla öne çıkarken, ikinci yarıda Sivasspor'un penaltı ve devamındaki baskısı skoru dengeledi. Her iki takım da maç boyunca fırsatlar üretti; sonucun beraberlikle tamamlanmasıyla puanlar paylaşıldı.

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE MARDİN 1969 SPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI....

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE MARDİN 1969 SPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI. SİVASSPOR LİGDEKİ 3. BERABERLİĞİNİ ALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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