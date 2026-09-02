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Esenler'de tartışma sonrası kendine zarar veren kişi aracı polise sürdü

Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 13.00'te ailesiyle tartışan bir kişi kendine zarar verip aracını polise sürdü; ekipler lastiklerine ateş ederek aracı durdurdu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Esenler'de tartışma sonrası kendine zarar veren kişi aracı polise sürdü

Esenler'de araçla polise yönelme olayı

İstanbul Esenler Dörtyol Meydanı'nda saat 13.00 civarında meydana gelen olayda, ailesiyle tartıştığı belirtilen bir kişi önce kesici aletle kendisine zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri şahsı sakinleştirmeye çalışırken, kişi kullandığı aracı polislerin üzerine sürdü. Şahsın "dur" ihtarına uymaması çevrede panik yarattı ve ekipler hızlı bir müdahale gerçekleştirmek zorunda kaldı.

müdahalenin seyri:

Polis ekipleri, teslim olmayan aracı durdurmak amacıyla aracın lastiklerine ateş etti. Ateş sonucu araç hareketi kesildi ve ekipler tarafından ikna edilen şahıs daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alınan görüntülerde, şahsın önce kendine zarar verdiği ve ardından aracı polislerin yönüne sürdüğü anlar yer alıyor. Görüntüler, müdahalenin ve çevrede oluşan paniğin boyutunu gösteriyor.

sonrası ve soruşturma:

İkna edilmesinin ardından şahıs sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı ve çevredeki deliller ile kamera kayıtları değerlendiriliyor.

Olay, hem kamu güvenliği hem de müdahale yöntemleri açısından yetkililerce kayıt altına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Esenler'de kendisine kesici aletle zarar veren şahıs, aracını polisin üzerine sürdü

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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