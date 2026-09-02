Malatya’da kaza geçiren 25 yaşındaki sürücü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Kaza yerinde yaşananlar:

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kuyuönü mevkiinde motosikletiyle seyir halinde olan Yunus Toydaş (25), henüz belirlenemeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada Toydaş, motosikletten metrelerce savrularak yola düştü ve o sırada bölgeden geçen bir aracın kendisine çarptığı bildirildi.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların haber vermesiyle bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralı sürücü, ağır yaralı olarak olay yerinden alınarak sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Hastanedeki müdahale ve tedavi süreci:

Tedavi amacıyla kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Toydaş yaklaşık 1 ay süren bir tedavi süreci geçirdi. Hastanedeki yoğun bakım ve cerrahi müdahalelere rağmen genç sürücünün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Sağlık kuruluşundan yapılan açıklamada, ekiplerin müdahalelerine rağmen Toydaş'ın kurtarılamadığı belirtildi.

Sonraki işlemler ve soruşturma:

Toydaş'ın cenazesinin, gerekli adli ve idari işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek toprağa verileceği bildirildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğünü açıkladı; olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

MOTOSİKLET KAZASINDA AĞIR YARALANAN GENÇ, 27 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ