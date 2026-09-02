Sivrihisar'da kamyon ve traktör çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Sivrihisar'da kamyon ve traktör çarpıştı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Ankara-Eskişehir yolunda seyir halindeki F.İ. idaresindeki kamyon ile C.K. kontrolündeki traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza ve ilk müdahale
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan traktör sürücüsü C.K., olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Soruşturma ve güvenlik
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkili birimler, olayın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.
TRAKTÖR
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