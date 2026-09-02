Dolar 48,2892 +0,04%
Euro 55,9894 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.884,71 +0,87%
EUR/USD 1,1592 -0,01%
Brent Petrol 94,96 +0,33%
--°

Sivrihisar'da kamyon ve traktör çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Sivrihisar'da Ankara-Eskişehir yolunda kamyonla traktör çarpıştı; traktör sürücüsü C.K. yaralandı, müdahale sonrası hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:16

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sivrihisar'da kamyon ve traktör çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Sivrihisar'da kamyon ve traktör çarpıştı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, Ankara-Eskişehir yolunda seyir halindeki F.İ. idaresindeki kamyon ile C.K. kontrolündeki traktör çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza ve ilk müdahale

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralanan traktör sürücüsü C.K., olay yerinde yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve güvenlik

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkili birimler, olayın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

TRAKTÖR

TRAKTÖR

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Motokuryenin bursa'da otomobille çarpışma anı güvenlik kamerasında
images

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor
images

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı