Dolar 48,2892 +0,04%
Euro 55,9894 +0,09%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.884,71 +0,87%
EUR/USD 1,1592 -0,01%
Brent Petrol 94,96 +0,33%
--°

Uzatmalarda gelen kafa golüyle Karagümrük ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı; Seferi ile öne geçen Kayseri, Biraschi uzatmada eşitliği sağladı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 22:14

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Uzatmalarda gelen kafa golüyle Karagümrük ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi; konuk ekip Kayserispor Seferi'nin golüyle öne geçti, Fatih Karagümrük ise uzatma dakikalarında Biraschi'nin kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

maçtan önemli anlar:

17. dakikada Görkem'in savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Moreno, ceza sahası sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Silvestri topu kornere çelmeyi başardı. 42. dakikada Ramazan sağdan bindirip Pasını Pesic'e aktardı; Pesic'in şutu Gökhan Değirmenci'nin müdahalesiyle yan direkten döndü ve gole izin vermedi.

53. dakikada Kayserispor öne geçti: Benhur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Seferi, içeri girip yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 0-1 yaptı. Maçın son bölümünde Fatih Karagümrük baskısını artırdı; 87. dakikada Moreno'nun ceza sahasına girip bıraktığı topa Talha'nın vuruşunda kaleci Silvestri gole izin vermedi.

Karşılaşmanın uzatma anlarında gelen köşe organizasyonu sonucu 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan topu arka direğe indirdi ve burada topla buluşan Biraschi kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu son dakika golüyle skor 1-1'e geldi ve iki ekip puanları paylaştı.

kadrolar ve rapor:

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Muhammed Sarıkaya dk. 57), Siopis (Doh dk. 83), Robin Yalçın (Cenk Tosun dk. 57), Verde (Tiago Çukur dk. 46), Emre Akbaba, Traore, Pesic. Teknik Direktör: Alexandar Stanojevic.

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Radu dk. 46), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Fethi Özer dk. 68), Benhur Keser (Camara dk. 68), Moreno, Seferi (Talha Sarıarslan dk. 79), Hasani (Dulca dk. 28). Teknik Direktör: Atila Gerin.

Goller: Biraschi (dk. 90+6) (Fatih Karagümrük), Seferi (dk. 53) (Kayserispor).

Sarı kartlar: Siopis, Atınç Nukan (Fatih Karagümrük); Semih Güler, Talha Sarıarslan, Camara, Gökhan Değirmenci (Kayserispor).

Maç, son dakikalarda gelen dramatik golle tamamlandı ve her iki takım da ligde puanlarını artırdı. Özellikle uzatma dakikalarındaki savunma ve duran top organizasyonları maçın kaderini belirledi.

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, YUSUF ZİYA ÖNİŞ STADYUMU’NDA KONUK ETTİĞİ...

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, YUSUF ZİYA ÖNİŞ STADYUMU’NDA KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR'LA 1-1 BERABERE KALDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karagümrük ikinci yarıda üstün oynadı, son dakikada eşitliği buldu
images

Altan Doğan'dan Taranto'da paralel aleti zaferi
images

Sivasspor'da taahhüt ve sabır çağrısı: Taşdemir göreve devam edeceğini söyledi
images

Muğlaspor'dan tarihi dönüş: ilk gece maçımız evimizde

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da zincirleme kaza: iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Manisa'da park halindeki beş araca çarpan araçtan çıkarak kaçan sürücü aranıyor

Üzümlü'de Kıbrıs gazisinin evinde anı sohbeti

Otoparktaki yangının öncesi kamerada: karton taşıyan iki çocuk görüntülendi

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı