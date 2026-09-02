Uzatmalarda gelen kafa golüyle Karagümrük ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı

maç özeti:

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Kayserispor Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1 sona erdi; konuk ekip Kayserispor Seferi'nin golüyle öne geçti, Fatih Karagümrük ise uzatma dakikalarında Biraschi'nin kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

maçtan önemli anlar:

17. dakikada Görkem'in savunma arkasına gönderdiği pasla topla buluşan Moreno, ceza sahası sol çaprazından kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak kaleci Silvestri topu kornere çelmeyi başardı. 42. dakikada Ramazan sağdan bindirip Pasını Pesic'e aktardı; Pesic'in şutu Gökhan Değirmenci'nin müdahalesiyle yan direkten döndü ve gole izin vermedi.

53. dakikada Kayserispor öne geçti: Benhur'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Seferi, içeri girip yaptığı vuruşla ağları sarstı ve skoru 0-1 yaptı. Maçın son bölümünde Fatih Karagümrük baskısını artırdı; 87. dakikada Moreno'nun ceza sahasına girip bıraktığı topa Talha'nın vuruşunda kaleci Silvestri gole izin vermedi.

Karşılaşmanın uzatma anlarında gelen köşe organizasyonu sonucu 90+6. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda Atınç Nukan topu arka direğe indirdi ve burada topla buluşan Biraschi kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu son dakika golüyle skor 1-1'e geldi ve iki ekip puanları paylaştı.

kadrolar ve rapor:

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Ozan Ergün, Murathan Çomoğlu, Buğra Can Semercioğlu

Fatih Karagümrük: Silvestri, Ramazan Civelek, Biraschi, Atınç Nukan, Çağtay Kurukalıp (Muhammed Sarıkaya dk. 57), Siopis (Doh dk. 83), Robin Yalçın (Cenk Tosun dk. 57), Verde (Tiago Çukur dk. 46), Emre Akbaba, Traore, Pesic. Teknik Direktör: Alexandar Stanojevic.

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar (Radu dk. 46), Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Fethi Özer dk. 68), Benhur Keser (Camara dk. 68), Moreno, Seferi (Talha Sarıarslan dk. 79), Hasani (Dulca dk. 28). Teknik Direktör: Atila Gerin.

Goller: Biraschi (dk. 90+6) (Fatih Karagümrük), Seferi (dk. 53) (Kayserispor).

Sarı kartlar: Siopis, Atınç Nukan (Fatih Karagümrük); Semih Güler, Talha Sarıarslan, Camara, Gökhan Değirmenci (Kayserispor).

Maç, son dakikalarda gelen dramatik golle tamamlandı ve her iki takım da ligde puanlarını artırdı. Özellikle uzatma dakikalarındaki savunma ve duran top organizasyonları maçın kaderini belirledi.

TRENDYOL 1. LİG’İN 5. HAFTASINDA FATİH KARAGÜMRÜK, YUSUF ZİYA ÖNİŞ STADYUMU’NDA KONUK ETTİĞİ KAYSERİSPOR'LA 1-1 BERABERE KALDI.