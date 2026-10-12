Esenyurt'ta yol verme tartışması ağır idari yaptırımla sonuçlandı

İstanbul Esenyurt'ta trafikte yaşanan bir yol verme tartışması, yetkili ekiplerin müdahalesi ve idari işlemlerle sonuçlandı. Olay, 10 Ekim tarihinde Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde meydana geldi; tartışma anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

olayın gelişimi:

İddiaya göre, iki sürücü arasında trafikte sözlü tartışma başladı. Tartışma anları cep telefonu görüntüleriyle kaydedildi ve çevredeki vatandaşlar tarafları ayırdı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Paylaşılan videolar detaylı şekilde incelendi ve trafikte saldırgan davranış sergilediği belirlenen sürücü tespit edilerek yakalandı.

yaptırım ve soruşturma:

Yapılan idari işlemler sonucunda sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı; sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edildi ve aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca olayla ilgili olarak sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Yetkililer, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin trafik güvenliğinin sağlanmasında önemli delil oluşturduğunu belirtti.

Bu tür olayların önüne geçmek için trafik kurallarına uymanın ve yol güvenliğini tehlikeye atacak davranışlardan kaçınmanın önemine vurgu yapıldı; polis ekipleri benzer vakalarda sosyal medya kayıtlarını takip ederek müdahale ettiklerini ifade etti.

ESENYURT'TA ÇIKAN YOL VERME TARTIŞMASINDA SÜRÜCÜYE 180 BİN LİRA CEZA