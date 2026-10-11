Kastamonu'da amatör sporcular yılın enleriyle onurlandırıldı

törenin katılımcıları ve sunumlar:

Kastamonu'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sporun Enleri Ödül Töreni, Kastamonu Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programda, yıl boyunca ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kent adına başarı elde eden 42 bireysel sporcu ile 12 takım ödüllerini aldı.

Törene, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, önceki dönem milletvekili Mustafa Gökhan Gülşen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Baydar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Kastamonu ASKF Başkanı Adem Keloğlu, STK temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Program kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün faaliyetlerini yansıtan bir tanıtım filmi ile Kastamonu'da devam eden ve tamamlanan spor, gençlik ve yurt yatırımlarını anlatan filmler gösterildi.

konuşmalar ve vurgulanan noktalar:

Törende konuşan yetkililer, başarı gösteren sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik etti; amatör sporun gelişimi ile spora verilen desteğin önemine dikkat çekildi. Konuşmalarda sporun toplumsal faydaları, gençlerin spora yönlendirilmesi ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilirliği öne çıkarıldı.

Programın ilerleyen bölümünde, Kastamonu'yu ulusal ve uluslararası organizasyonlarda temsil eden sporcular ödüllerini aldı. Ayrıca, Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından spora ve sporculara yaptıkları katkılardan ötürü sponsorlara plaket takdim edildi.

Etkinlik, başarıların kamuoyuna duyurulması ve yerel spor ekosisteminin görünürlüğünün artırılması açısından önemli bir platform sundu. Tören, hem ödül alan sporcular için bir motive edici unsur hem de bölgedeki spor yatırımlarının tanıtımına katkı sağlayan bir etkinlik niteliği taşıdı.

KASTAMONU'DA AMATÖR SPOR HAFTASI ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN TÖRENDE, YIL BOYUNCA ULUSAL VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATAN 42 BİREYSEL SPORCU İLE 12 TAKIM ÖDÜLLENDİRİLDİ.