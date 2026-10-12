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Kula'da egemen kavşağında çarpışma: sürücü hafif yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Egemen Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 45 ZE 240 plakalı sürücü Nihat Aloğlu hafif yaralandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 00:42

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kula'da egemen kavşağında çarpışma: sürücü hafif yaralandı

Kaza detayları

Manisa'nın Kula ilçesinde, Egemen Kavşağı'nda saat 23.30 sıralarında iki otomobil çarpıştı. Olayda, 45 K 1621 plakalı aracı Muhammed Ali Çevik, diğer aracı ise 45 ZE 240 plakalı araçta bulunan sürücü Nihat Aloğlu yönetiyordu. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluştu.

olay yerine müdahale:

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Nihat Aloğlu'na yerde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan tespitlere göre Aloğlu'nun yaralanması hafif derecede oldu.

güvenlik ve soruşturma:

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu; ekipler olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerini aldı ve çevresel delil araştırması yaptı. Kazayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı ve olay yerinde yapılan tespitlerin ardından gerektiğinde trafik yönlendirmesi uygulandı.

Yetkililer, kavşaklarda hız ve takip mesafesi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, benzer kazaların önlenmesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları hatırlatıldı.

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

MANİSA’NIN KULA İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAFİF YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN OLAY YERİNE SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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