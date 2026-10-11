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Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kayseri'de 17 yaşındaki sürücü 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı; yakalandığında ehliyeti yetersiz bulunarak 335 bin TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 23:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü 335 bin TL ceza aldı

Kayseri'de 'dur' ihtarına uymayan genç sürücü yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, uzun süren bir kovalamacanın ardından yakalandı. Olay, Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde başladı ve Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda son buldu.

Kovalamaca ve yakalama:

Edinilen bilgiye göre, Y.K. (17) idaresindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araca Talas Bulvarı üzerinde polis ekipleri tarafından "dur" ihtarında bulunuldu. İhtara uymayan sürücü aracını hareket ettirerek uzaklaşınca ekipler takibe başladı. Uzun süren takip sonucu araç, Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde durdurularak yakalandı.

Ceza ve işlem süreci:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, Y.K.'nın ehliyetinin otomobil sürmeye yetersiz olduğu tespit edildi. Sürücüye trafikteki ilgili maddeler gereğince toplam 335 bin TL idari para cezası yazıldı. Ceza makbuzunu imzaladığı sırada cezanın miktarını öğrenen genç sürücü, "Dershane param gitti" diyerek panik ve sinir krizi geçirdi.

Olay yerinde görevli polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilen Y.K., işlemlerinin tamamlanması için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Araç ise trafikten men edilerek 120 gün süreyle trafikten men edildi ve çekici ile otoparka kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak sürücünün yaşının küçük olması nedeniyle gerekli adli ve idari süreçlerin Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceği belirtildi. Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için trafikteki denetimlerin süreceğini ifade etti.

EHLİYETİ OTOMOBİL SÜRMEYE YETERSİZ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE TRAFİĞİN İLGİLİ MADDELERİNCE 335 BİN...

EHLİYETİ OTOMOBİL SÜRMEYE YETERSİZ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE TRAFİĞİN İLGİLİ MADDELERİNCE 335 BİN TL İDARİ PARA CEZASI YAZILDI. CEZANIN MİKTARINI ÖĞRENEN SÜRÜCÜ, ‘DERSHANE PARAM GİTTİ’ DİYEREK SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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