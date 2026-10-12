Kanlıca açıklarında sürüklenen kimyasal tanker Küçükçekmece demir sahasına emniyetle alındı

olayın gelişimi:

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Malta bayraklı kimyasal madde taşıyıcısı IVYAN, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan aldığı yükle İtalya'nın Monopoli Limanı'na doğru seyrederken Kanlıca önlerinde seyir esnasında tehlike yaşadı.

Boğazda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kıyıya doğru sürüklenen gemi, Kanlıca Vapur İskelesi ve sahildeki yalıların yakınlarına kadar gelerek karaya oturma ve kıyıdaki yapılara çarpma riski oluşturdu.

Mürettebatın zamanında müdahalesiyle gemi kıyıya çarpmadan önce demir atarak kısa süreliğine durabildi; bölgeye verilen durum bildirimi sonrası yetkililer alarma geçti.

kurtarma ve emniyete alma çalışmaları:

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından iki kurtarma römorkörü sevk edildi. İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kılavuz kaptan refakati ve KURTARMA-7 römorkörünün desteği alındı.

Resmi açıklamaya göre, gemide tespit edilen makine arızası nedeniyle demir atan IVYAN, refakat ve koordinasyonla kontrollü şekilde Küçükçekmece Demir Sahası'na götürülerek orada emniyete alındı.

İlgili kurumların müdahalesi, kıyı ve yerleşim alanları için olası bir tehlikenin önüne geçti. Olay sırasında herhangi bir can kaybı veya açıkça bildirilen çevresel kirlilik raporlanmadı.

Kıyı Emniyeti ve İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi olayla ilgili soruşturma ve seyir güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor; geminin teknik incelemesi ve gerekli bakımın yapılmasının ardından seyrine devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Boğazı’nda kimyasal madde taşırken kıyıya sürüklenen tanker emniyetle demirletildi