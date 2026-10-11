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Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

Kilis'te yağmurla birlikte bastıran dolu cadde ve sokakları beyaza bürüdü; arterlerde ulaşım aksamadı, vatandaşlar dükkân önü ve araçlara sığındı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 23:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te aniden bastıran dolu şehir merkezini kısa sürede beyaza boyadı

dolunun etkisi kısa sürdü ancak görünüm çarpıcıydı:

Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu, cadde ve sokakları kısa sürede beyaza bürüdü. Görüntülerde oluşan yoğun beyaz tabaka şehir merkezinde dikkat çekti. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için dükkanların önlerine ve araçlarına sığındı.

trafikte kontrollü ilerleyiş ve aksama olmadı:

Ana arterlerde yoğunluk olmasına karşın ulaşımda herhangi bir aksama kaydedilmedi; sürücüler hızlarını düşürüp kontrollü şekilde ilerledi. Kısa süreli yağışın ardından sokaklardaki beyaz örtü zamanla eridi ve trafik normale döndü.

Vatandaşlar, beklenmedik dolu koşullarına dikkat çekerek benzer durumlar için tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Olay, kısa süreli ama etkileyici bir hava olayının kent yaşamını anlık nasıl etkileyebildiğini ortaya koydu.

KİLİS’TE ANİDEN BASTIRAN DOLU YOLLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

KİLİS’TE ANİDEN BASTIRAN DOLU YOLLARI BEYAZA BÜRÜDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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