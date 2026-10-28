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Cumhuriyetin 103. yılında mirasa sahip çıkma çağrısı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyetin 103. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahramanları andı; mirasa sahip çıkma çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:15

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Cumhuriyetin 103. yılında mirasa sahip çıkma çağrısı

başkanın mesajı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşunda emeği bulunan tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

cumhuriyetin anlamı ve tarihsel dönüm noktası:

Yılmaz, Cumhuriyetin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin ve özgür yaşama kararlılığının en güçlü simgesi olduğunu vurguladı. 29 Ekim 1923 tarihinin yalnızca bir yönetim biçiminin ilanı olmadığını, aynı zamanda milletin geleceğini belirleme iradesini tüm dünyaya ilan eden bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

sorumluluk ve gelecek kuşaklara aktarma çağrısı:

Başkan Yılmaz, Cumhuriyetin 103 yıllık köklü geçmişinin milletin en zor şartlarda dahi bağımsızlığından vazgeçmediğinin göstergesi olduğunu söyledi ve bu büyük mirası korumanın, geliştirmesinin ve gelecek nesillere güçlü şekilde aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade etti. Yılmaz, Cumhuriyetin yokluklar içinde verilen bir mücadelenin, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin eser olduğunu hatırlattı.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Millî Mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler için rahmet, minnet ve şükran dileğinde bulunan Yılmaz, bu mirasa sahip çıkmanın hem geçmişe duyulan vefanın hem de geleceğe karşı taşıdığımız en önemli sorumluluğun gereği olduğunu belirtti.

YILMAZ’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

YILMAZ’DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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