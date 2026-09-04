Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru adliyeye sevk edildi

eski bakanın ölümü soruşturuluyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bazı ifadeler yeniden değerlendiriliyor.

soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılığın yürüttüğü incelemede, olaya ilişkin ifade veren kişiler arasında bulunan doktor Nurettin Demirkol hakkında 'yalan tanıklık' iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelinin, dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

adliyedeki işlemler:

Gözaltına alınan Nurettin Demirkol, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı, soruşturmayı yürüten makamın alınan ifadeler ışığında değerlendirme yapacağı aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmasını sürdürüyor ve süreçle ilgili resmi açıklamalar ilerleyen saatlerde yapılabilir.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru adliyeye sevk edildi