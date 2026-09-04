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Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru adliyeye sevk edildi

Arif Ahmet Denizolgun’un ölümüne ilişkin soruşturmada 'yalan tanıklık' şüphesiyle gözaltına alınan doktor Nurettin Demirkol, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru adliyeye sevk edildi

eski bakanın ölümü soruşturuluyor

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında bazı ifadeler yeniden değerlendiriliyor.

soruşturmanın kapsamı:

Başsavcılığın yürüttüğü incelemede, olaya ilişkin ifade veren kişiler arasında bulunan doktor Nurettin Demirkol hakkında 'yalan tanıklık' iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Şüphelinin, dün akşam saatlerinde gözaltına alındığı bildirildi.

adliyedeki işlemler:

Gözaltına alınan Nurettin Demirkol, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelinin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandığı, soruşturmayı yürüten makamın alınan ifadeler ışığında değerlendirme yapacağı aktarıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmasını sürdürüyor ve süreçle ilgili resmi açıklamalar ilerleyen saatlerde yapılabilir.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru adliyeye sevk edildi

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoru adliyeye sevk edildi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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