Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili 'yalan tanıklık' soruşturmasında doktor için tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 'yalan tanıklık' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen doktor Nurettin Demirkol hakkında tutuklama talep etti.

soruşturmanın odağı:

Soruşturma, Denizolgun'un ölümüyle bağlantılı ifadeler ve tanıklıklar üzerinedir. Bu kapsamda gözaltına alınan Nurettin Demirkol, Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi ve savcılık ifadesi alındıktan sonra hakimine tevdi edildi.

hakimlikteki süreç:

Şüpheli, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Haberde yer alan bilgiye göre, Demirkol'un hakimlikteki işlemleri devam ediyor ve karar bekleniyor.

Gelişmeler doğrultusunda adli sürecin hangi aşamada sonuçlanacağı, yetkili mercilerin kararına bağlı olarak belirlenecek.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un doktoruna tutuklama talebi