Fujian'da selde üç katlı bina çöktü; tahliye canları kurtardı

Olayın kısa özeti

Çin'in Fujian eyaletinde Saudel tayfununun etkisiyle meydana gelen yoğun yağışlar bölgeyi sel sularına teslim etti. Sel sırasında bir üç katlı bina, temelini taşıyamayıp çöktü; olay amatör bir kamerayla saniye saniye kaydedildi. Yetkililer ve olay yerindeki kaynaklar, binada yaşayanların önceden tahliye edildiğini ve bu sayede can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Çöküş anı ve görüntülerin içeriği

Kayıtlarda, sel suyunun hızla yapıyı etrafından aşındırdığı, kısa sürede zeminin boşaldığı ve binanın dengesini kaybederek çöktüğü görüldü. Görüntüler, selin taşıma gücünü ve yerleşim yerlerinde altyapının ne kadar savunmasız kaldığını açıkça gösterdi. Olayın yaşandığı bölgede amatör kameraların kaydettiği anlar sosyal medya ve haber kanallarında yayıldı.

Yerel yaşamda etkiler ve alınan önlemler

Eyalette sel nedeniyle okullarda eğitime ara verildi, toplu taşıma hizmetleri askıya alındı. Sokaklarda sürüklenen araçlar ve altyapıda görülen ağır hasar, acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı. Yetkililer, etkilenen bölgelerde güvenlik ve tahliye önlemlerinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Olay, tedbirli tahliyelerin can kurtarabileceğini gösterirken, sel riskinin yüksek olduğu dönemlerde erken uyarı ve müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çin'in Fujian eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 katlı bina çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.