Dolar 48,4374 +0,05%
Euro 56,1888 -0,20%
Bist 13.938,96 +0,05%
Altın Gram 6.919,70 -2,13%
EUR/USD 1,1605 -0,22%
Brent Petrol 94,80 -0,75%
--°

Fujian'da selde üç katlı bina çöktü; tahliye canları kurtardı

Saudel tayfununun vurduğu Fujian'da şiddetli yağışlar sele yol açtı; üç katlı bina çöktü ama önceden tahliye edildiği için can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Fujian'da selde üç katlı bina çöktü; tahliye canları kurtardı

Olayın kısa özeti

Çin'in Fujian eyaletinde Saudel tayfununun etkisiyle meydana gelen yoğun yağışlar bölgeyi sel sularına teslim etti. Sel sırasında bir üç katlı bina, temelini taşıyamayıp çöktü; olay amatör bir kamerayla saniye saniye kaydedildi. Yetkililer ve olay yerindeki kaynaklar, binada yaşayanların önceden tahliye edildiğini ve bu sayede can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Çöküş anı ve görüntülerin içeriği

Kayıtlarda, sel suyunun hızla yapıyı etrafından aşındırdığı, kısa sürede zeminin boşaldığı ve binanın dengesini kaybederek çöktüğü görüldü. Görüntüler, selin taşıma gücünü ve yerleşim yerlerinde altyapının ne kadar savunmasız kaldığını açıkça gösterdi. Olayın yaşandığı bölgede amatör kameraların kaydettiği anlar sosyal medya ve haber kanallarında yayıldı.

Yerel yaşamda etkiler ve alınan önlemler

Eyalette sel nedeniyle okullarda eğitime ara verildi, toplu taşıma hizmetleri askıya alındı. Sokaklarda sürüklenen araçlar ve altyapıda görülen ağır hasar, acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı. Yetkililer, etkilenen bölgelerde güvenlik ve tahliye önlemlerinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Olay, tedbirli tahliyelerin can kurtarabileceğini gösterirken, sel riskinin yüksek olduğu dönemlerde erken uyarı ve müdahalenin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Çin&#039;in Fujian eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 katlı bina çöktü. O anlar kameraya saniye...

Çin'in Fujian eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 3 katlı bina çöktü. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı
images

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı
images

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı s...
images

Yozgat'ta Dörtyol mevkiinde çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı sınırladı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı