Savunma: anne cezaevinde dayanamıyor, tahliye ve beraat istendi

savunmanın duruşmadaki talepleri:

Kahramanmaraş'ta 9 öğrenci ve 1 öğretmen'in hayatını kaybettiği okul saldırısıyla ilgili dava, Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Tutuklu sanıklar baba Uğur ile anne Pınar Peyman Mersinli'nin savunmalarının ardından duruşmayı sanık avukatı üstlendi.

Avukat İsa Aras Mersinli mahkemede müvekkillerinin tahliye ve beraatini talep etti. Avukat, ölenler için taziye dileğinde bulunmakla birlikte iddianamedeki delillerin müvekkiller aleyhine somut olmadığını, suçun şahsiliği ilkesi gereği anne ve babanın sorumluluğunun tartışılması gerektiğini savundu. Ayrıca müvekkillerin meslekleri ve aile yapısına vurgu yaptı.

anne cezaevindeki sağlık iddiası:

Savunma, anne Pınar Peyman Mersinli'nin cezaevi koşullarının ağır geldiğini dile getirerek, annenin cezaevinde '12-13 kilo' verdiğini, doktor kontrolünde olduğunu ve ilaç kullandığını belirtti. Avukat mahkemeden annenin sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talep etti ve 'Bu kadın ceza yatamıyor' ifadesini kullandı. Ayrıca Pınar Peyman Mersinli'nin ilk etapta serbest bırakıldığını, daha sonra hangi delillerle tutuklandığının açıklanmasını istedi.

deliller, çelişkiler ve yurt dışı iddiası:

Savunma, iddianamede ve uzman görüşlerinde çelişkiler olduğunu, psikolog raporları arasında uyumsuzluk bulunduğunu kaydetti. Avukat, failin manifestosunda aileye yönelik ifadeler yer aldığını ancak anne ve babanın böyle bir eylemi isteyemeyeceğini belirtti. Ayrıca sanığın 'yurt dışından bazı kişilerle irtibat halinde olduğunu' ve bunun 'siber bir saldırı' olma olasılığının araştırılması gerektiğini öne sürdü.

Duruşma, saldırıda hayatını kaybeden ailelerin ifadelerinin alınmasıyla devam ediyor. Mahkeme tutanaklarına avukatın tahliye ve beraat talepleri ile iddianamedeki çelişkilere ilişkin itirazlar geçti ve yargılama süreci sürüyor.

SALDIRGAN VE AİLESİ.