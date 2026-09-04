Vali Abdullah Küçük esnafın taleplerini iş yerlerinde dinledi

Vali Abdullah Küçük esnaf ziyaretinde bulundu

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentte faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hem sohbet etti hem de doğrudan taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretler sırasında esnafların ticari faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Küçük, iş insanlarının hal ve hatırını sordu.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaretler esnafla birebir görüşmeler şeklinde gerçekleşti. Vali Küçük, esnafın günlük çalışma koşullarını, karşılaştıkları güçlükleri ve taleplerini yerinde dinleyerek yetkililere iletilmek üzere notlar aldı. Sohbet esnasında esnafın beklentileri ve mevcut ticari durum hakkında değerlendirmeler yapıldı.

esnafın kent ekonomisindeki yeri:

Vali Küçük, esnafın kent ekonomisindeki rolüne vurgu yaparak, "Esnafımız, şehrimizin ekonomisinin taşıyıcı gücü, ticari hayatımızın ve toplumsal dayanışmamızın temel direğidir" ifadesini kullandı. Alın teri, emek ve azimleriyle esnafların Adıyaman'ın ticari hayatına canlılık kattığını vurgulayan Vali, tüm esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretler, yerel yönetim ile ticaret kesimi arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi ve esnafın taleplerinin takip edileceği belirtildi.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ