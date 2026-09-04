Dolar 48,4376 +0,05%
Euro 56,1716 -0,23%
Bist 13.963,39 +0,22%
Altın Gram 6.873,31 -2,78%
EUR/USD 1,1601 -0,26%
Brent Petrol 94,48 -1,09%
--°

Vali Abdullah Küçük esnafın taleplerini iş yerlerinde dinledi

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentteki esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek ticari faaliyetlerini öğrendi, taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi ve kolaylık diledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Abdullah Küçük esnafın taleplerini iş yerlerinde dinledi

Vali Abdullah Küçük esnaf ziyaretinde bulundu

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, kentte faaliyet gösteren esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hem sohbet etti hem de doğrudan taleplerini ve ihtiyaçlarını dinledi. Ziyaretler sırasında esnafların ticari faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Küçük, iş insanlarının hal ve hatırını sordu.

ziyaretin ayrıntıları:

Ziyaretler esnafla birebir görüşmeler şeklinde gerçekleşti. Vali Küçük, esnafın günlük çalışma koşullarını, karşılaştıkları güçlükleri ve taleplerini yerinde dinleyerek yetkililere iletilmek üzere notlar aldı. Sohbet esnasında esnafın beklentileri ve mevcut ticari durum hakkında değerlendirmeler yapıldı.

esnafın kent ekonomisindeki yeri:

Vali Küçük, esnafın kent ekonomisindeki rolüne vurgu yaparak, "Esnafımız, şehrimizin ekonomisinin taşıyıcı gücü, ticari hayatımızın ve toplumsal dayanışmamızın temel direğidir" ifadesini kullandı. Alın teri, emek ve azimleriyle esnafların Adıyaman'ın ticari hayatına canlılık kattığını vurgulayan Vali, tüm esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyaretler, yerel yönetim ile ticaret kesimi arasındaki iletişimi güçlendirmeye yönelik adımların bir parçası olarak değerlendirildi ve esnafın taleplerinin takip edileceği belirtildi.

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE...

ADIYAMAN VALİSİ ABDULLAH KÜÇÜK, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN ESNAFLARI ZİYARET EDEREK TALEP VE İHTİYAÇLARINI DİNLEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bölge hayvancılığını güçlendirme planı: laboratuvar önceliği
images

Kars Aşevi'nden günlük sıcak yemekle güçlenen dayanışma
images

Balkonda hayat bulan tablolar: 81 yaşında tuvali bırakmıyor
images

tuval başında geçen yıllar: 81 yaşında köy ressamının sergiye uzanan öyküsü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soruşturma kapsamında adliyeye gelen eski ABB başkanı Gökçek

Bölge hayvancılığını güçlendirme planı: laboratuvar önceliği

Yıkım kararı alındı: Buldan Alacaoğlu Ortaokulu yeni döneme Ahmet Tuncay YBO'da başlayacak

İlkadım'da 51 litre etil alkolle yakalanan şüpheli hakkında işlem

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı