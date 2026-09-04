Elazığ’da 15 günlük operasyonda skunk ve sentetik haplar ele geçirildi; yedi tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar kapsamında son 15 gün içinde bir dizi operasyon gerçekleştirildi. Yapılan arama ve incelemelerde hem kullanımda hem de ticarette değerlendirilen çok sayıda madde ile adli unsurlar ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 2 kilogram 920 gram skunk, 448,37 gram sentetik kannabinoid, 273 adet sentetik ecza hap, 224,77 gram metamfetamin ve 206,21 gram esrar bulunuyor. Ayrıca 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 885 Türk Lirası da emniyete teslim edildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Gözaltına alınan şüphelilerden 7 kişi, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 68 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet birimleri, ele geçirilen miktar ve delillere dayanarak soruşturmaların sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki uyuşturucu satışı ve kullanımına karşı benzer operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti ve vatandaşlardan şüpheli gördükleri durumları bildirmelerini istedi.

ELAZIĞ’DA SON 15 GÜNDE UYUŞTURUCU TİCARETİ VE KULLANIMINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA ÇEŞİTLİ MİKTARLARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN GÖZALTINA ALINAN 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI