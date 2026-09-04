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Demirci'de badem hasadı: sabahın ilk ışığında bereket

Manisa'nın Demirci ilçesinde 14 bin dekarda, 395 bin ağaçtan 625 ton badem bekleniyor; üreticiler erken hasat, güneşte kurutma ve 800 tona hedefliyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Demirci'de badem hasadı: sabahın ilk ışığında bereket

Demirci'de badem hasadı sahaya çıktı

Manisa'nın Demirci ilçesinde badem hasadı başladı. İlçede 14 bin dekar alanda yer alan 395 bin badem ağacından bu yıl 625 ton rekolte bekleniyor; yetkililer ve üreticiler önümüzdeki yıllarda bu rakamı 800 tona çıkarmayı hedefliyor. Kiraz, hünnap, ceviz ve kestane gibi ürünlerle bilinen Demirci'de son yıllarda yapılan tarımsal yatırımlar, badem üretiminde belirgin bir artış sağladı.

Hasat ve kurutma süreci:

Hava sıcaklıklarının yükselmesi ve ağustos ayının gelmesiyle üreticiler sabahın erken saatlerinde tarlalara gidiyor. Bademler sırıklarla silkelenerek ağaçlardan dökülüyor, ağaç altına serilen örtüler üzerinde toplanıp çuvallanarak traktörlere taşınıyor. Ardından elle veya makinelerle dıştaki yeşil kabuk ayrılıyor. Açık havada yaklaşık 4-5 gün güneşte kurutma yapıldıktan sonra içi çıkarılan bademler satışa hazır hale getiriliyor.

Üretim hedefleri ve çiftçi deneyimi:

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçedeki badem üretiminin her yıl arttığını belirterek 1185 üreticiyle yürütülen çalışmalarda hedefin rekolteyi 800 tona çıkarmak olduğunu aktardı.

Mezitler Mahallesi'nden 19 yıldır badem yetiştiren Muammer Kundakçı ise yaklaşık 30 dönümlük arazisinde 800 ağaçla üretim yaptığını, 20 dönümde Nonpareil ve Texas, 10 dönümde ise Ferragnes ve Ferraduel türlerini yetiştirdiğini söyledi. Kundakçı, hasada 15 Ağustos civarında başladıklarını ve yaklaşık 10 gün içinde tamamladıklarını belirtti.

Geçen yıl don olayı nedeniyle mahsul alamadıklarını, bu yıl ise verimin iyi olduğunu ifade eden Kundakçı, arazisinden 3-4 ton civarında rekolte beklediğini kaydetti. Ayrıca badem bakımının yıl boyu sürdüğünü, hasat sonrası bor ve çinko ağırlıklı gübreleme ile kış ve ilkbaharda farklı gübreleme ve zirai mücadele uygulamalarıyla ağaçların korunduğunu vurguladı.

Demirci'de artan üretim ve uygulanan bakım yöntemleri, yerel ekonomiye katkı sağlamaya devam ederken üreticiler verimi artırmak için teknik uygulamalara ve pazar fırsatlarına odaklanıyor.

Demirci&#039;nin badem bahçelerinde hasat heyecanı

Demirci'nin badem bahçelerinde hasat heyecanı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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