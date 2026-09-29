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Eski TBMM başkanı İsmail Kahraman eğitim gördüğü Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

TBMM'nin 27. Başkanı İsmail Kahraman, Karabük ziyaretinde eğitim gördüğü Demir Çelik Anadolu Lisesi'ni gezdi, geçmiş yıllarına dair anılarını paylaştı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 20:27

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Eski TBMM başkanı İsmail Kahraman eğitim gördüğü Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti

ziyaretin kapsamı ve karşılamalar:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. Başkanı İsmail Kahraman, Karabük Üniversitesi (KBÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni için geldiği Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu. İlk durağı Valilik olan Kahraman, Vali Oktay Çağatay tarafından valilik girişinde karşılandı ve makama geçti.

Valilikteki program çerçevesinde Kahraman, valilik binasında yer alan şehitler bölümünü gezerek burada yer alan fotoğrafları inceledi ve şehitlerin ruhları için dua etti. Aynı alanda sergilenen Çanakkale Zaferinden günümüze ulaşan tarihi eşyalar da Kahraman'ın dikkatini çekti. Makama geçiş sırasında Karabük'ün geçmişine ait fotoğrafların yer aldığı bölümdeki kareleri de inceleyen Kahraman, Vali Çağatay ile bir süre görüştü.

Ziyaret esnasında Kahraman'a Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Karabük İl Jandarma Komutanı İsmail Gökçek ve Karabük İl Emniyet Müdürü Osman Tınzamol eşlik etti.

okul ziyaretinde anılar canlandı:

Vali ziyaretinin ardından Kahraman ve Vali Çağatay, eğitim hayatının bir bölümünü geçirdiği Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi'ne geçti. Okula girişte geçmiş dönemlere ait fotoğrafların bulunduğu anı köşesini inceleyen Kahraman, burada duygusal anlar yaşadı.

Okulda İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Okul Müdürü Zeki Öz tarafından karşılanan Kahraman, hayırsever iş adamı Bayram Demir tarafından yeniden yaptırılan binayı gezdi. Ziyaret sırasında, lise eğitimine başladığı döneme ait kendi ve sınıf arkadaşlarının kayıtlarının bulunduğu diploma defterini inceledi ve Karabük'teki eğitim yıllarına ilişkin hatıralarını paylaştı.

Ziyaret, okul yetkilileri ve protokolle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 27. BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, EĞİTİM HAYATININ BİR BÖLÜMÜNÜ...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN 27. BAŞKANI İSMAİL KAHRAMAN, EĞİTİM HAYATININ BİR BÖLÜMÜNÜ GEÇİRDİĞİ KARABÜK DEMİR ÇELİK ANADOLU LİSESİ'Nİ ZİYARET ETTİ.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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