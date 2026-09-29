Karasu'da sel operasyonu: sahil güvenlik mahsur kalan dört kişiyi kurtardı

Sakarya'nın Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde aşırı yağışların neden olduğu selde mahsur kalan 4 vatandaş, koordineli bir kurtarma çalışmasıyla güvenli bölgeye alındı.

operasyon ve müdahale:

Olay sonrası AFAD Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışmada bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim), mahsur kalan kişilere ulaştı ve tahliye etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

yetkililerin paylaşımı:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, AFAD ekipleri ile kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür edildi; kurtarma anlarına ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Sakarya’da selde mahsur kalan 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı