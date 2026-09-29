Yılmaz: 5 bin 555 tesisle gençlerin spor yolunu güçlendiriyoruz

cumhurbaşkanı yardımcısı'nın konuşması:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" ödül töreninde Türkiye'nin spor yatırımlarına ve elde edilen başarılara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, konuşmasında gençlik ve spor tesislerinin ülke genelinde artış gösterdiğini vurgulayarak, erişimin yaygınlaşmasının sporcu gelişiminde belirleyici bir rol oynadığını belirtti.

ödül töreni ve katılımcılar:

Özel bir televizyon kanalının geleneksel hale gelen töreninin 10'uncusu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Programa; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile spor, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Törende, ulusal ve uluslararası arenada başarı kazanan sporcular, yöneticiler ve spora katkıda bulunanlar ödüllendirildi.

Yılın Sporcu Ödülleri kapsamında bu yıl ödül alan isimler arasında İsmail Nezir (Milli atlet), Yusuf Kıvanç Erkan (Milli serbest dalışçı), Kerim Taşkıran (Botaşspor Kulübü Başkanı), Yusuf Dikeç (Milli atıcı), Şevval İlayda Tarhan (Milli atıcı), İlke Özyüksel (Modern pentatlet), Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır (Milli olimpik okçular) ile çok sayıda milli sporcu yer aldı.

tesis sayıları ve yatırımların etkisi:

Yılmaz, tesisleşmeye ilişkin rakamları paylaşarak, "Bugün ülkemizde toplam 5 bin 555 gençlik ve spor tesisi var" dedi. Verilen dağılıma göre bu tesisler arasında 1.088 spor salonu, 743 havuz, 589 gençlik merkezi ve 97 sporcu kamp ve eğitim merkezi bulunuyor. Yılmaz, Sporcu Eğitim Merkezleri ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezleri gibi yapılanmalarla antrenör, kamp, sağlık, beslenme ve bilimsel performans desteklerinin entegre edildiğini ifade etti.

Yılmaz, gençlerin tesise girip yeteneklerini keşfetmesinin ve gerektiğinde milli takım düzeyinde hazırlanmasının sağlanmasının yatırımın esas hedefi olduğunu söyleyerek, sporun insan odaklı kalkınmadaki yerini öne çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde spor yatırımlarının ülke geneline yaygınlaştırıldığına dikkat çekti.

madalya sayıları ve uluslararası başarılar:

Konuşmasında milli sporcuların son dönemdeki madalya performansına da değinen Yılmaz, bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 1.310 altın, 1.315 gümüş ve 1.815 bronz olmak üzere toplam 4.440 madalya kazanıldığını aktardı. Taranto Akdeniz Oyunları'nda 29 spor dalında mücadele eden 334 sporcunun, 41'i altın olmak üzere toplam 111 madalyayla Türkiye'yi ikinci sıraya taşıdığına dikkat çekti.

Voleybolda A Milli Kadın Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu koruyup Milletler Ligi'nde zirveye çıktığını, A Milli Erkek Takımı'nın ise ilk kez finallere yükseldiğini belirten Yılmaz, Avrupa Boks Şampiyonası'nda kazanan 10 madalyanın 7'sinin kadın sporculardan geldiğini, Busenaz Sürmeneli'nin turnuvanın en iyi kadın boksörü seçildiğini ifade etti. Okçularda ise Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen 3 altın ile ülke sıralamasında birinciliğe ulaşıldığını ve klasik yay karma takımında Elif Gökkır ve Mete Gazoz'un şampiyonluğu yakaladığını söyledi.

Tekvantoda 3'ü altın olmak üzere 8 madalya kazandıklarını ve ülke sıralamasında birinci olduklarını kaydeden Yılmaz, güreşte elde edilen 11 madalyanın yanı sıra Rıza Kayaalp'in 13'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde ettiğini, halterde Muhammed Furkan Özbek'in Avrupa rekoru kırdığını aktardı.

paralimpik başarılar ve genç yetenekler:

Paralimpik branşlarda kaydedilen başarılara da vurgu yapan Yılmaz, Para Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda milli takımın 16 madalya ile tarihinin en iyi Avrupa sıralamasına ulaştığını, Defne Kurt'un 5 yarışta 5 altın kazandığını belirtti. Para tekvandoda 14 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu olduklarını, para okçulukta 10, para judoda 7 madalya elde edildiğini ve para halter takımının Avrupa ikinciliğine ulaştığını söyledi. Ayrıca Kadın Goalball Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndüğünü hatırlattı.

Yılmaz, genç yeteneklere de dikkat çekerek 15 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş'un Satranç Olimpiyatı'nda birinci masada yenilgi almadan elde ettiği gümüş madalya ve genç yaşında kırdığı ELO rekorunu örnek gösterdi.

Program kapsamında ayrıca milli takımlara ve spora destek veren siyaset, medya ve iş dünyası temsilcilerine ödüller verildi. Ödül alan milli takımlar arasında İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, Karate Milli Takımı, Tekvando Milli Takımı, Oturarak Voleybol Milli Takımı ve diğer engelli milli takımlar da yer aldı. Medya ve yerel yönetim temsilcilerine, spor kulübü başkanlarına ve iş insanlarına ise spora verdikleri katkı nedeniyle "Spora Destek Ödülleri" takdim edildi.

Yılmaz'ın açıklamaları, devlet destekli tesisleşme ve bilimsel performans programlarının bir arada yürütülmesinin, uluslararası arenada sürdürülebilir başarı için zorunlu olduğu mesajını net şekilde ortaya koydu. Tören, hem başarıların tanınması hem de spora verilen önemin vurgulanması açısından dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "BUGÜN ÜLKEMİZDE TOPLAM 5 BİN 555 GENÇLİK VE SPOR TESİSİ VAR. 1088 SPOR SALONU, 743 HAVUZ, 589 GENÇLİK MERKEZİ VE 97 SPORCU KAMP VE EĞİTİM MERKEZİNİN YANINDA; ATLETİZMDEN OKÇULUĞA, SU VE KIŞ SPORLARINA KADAR PEK ÇOK BRANŞA HİZMET VEREN TESİSLERİMİZ VAR" DEDİ.