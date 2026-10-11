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Eskişehir kentpark'ta annelerin ve bebeklerin açık hava buluşması

Dede Korkut Parkı'ndan çıkarılan Anne Bebek Hareket Kulübü, Eskişehir Kentpark'ta 125 aileyle toplandı; Ünlüce parkların ailelere açık olduğunu vurguladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:26

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Eskişehir kentpark'ta annelerin ve bebeklerin açık hava buluşması

etkinliğin kısa özeti:

Eskişehir'de bir grup anne ve bebek, geçtiğimiz günlerde Dede Korkut Parkı'ndan çıkarılmalarının ardından yeniden bir araya geldi. Anne Bebek Hareket Kulübü üyeleri bu kez Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kentpark'ta toplandı. Etkinliğe katılım yaklaşık 125 aile seviyesindeydi; anneler, bebekler ve büyükler birlikte dans edip hareket etti.

önceki olay ve kulübün kararı:

Birkaç gün önce Dede Korkut Parkı'nda egzersiz yapmak isteyen 75 anne ile bebeklerinin yetkililer tarafından yazılı izin gerekçesiyle alandan ayrılmak zorunda kalması, kulübün toplantı yerini değiştirmesine yol açtı. Bu gelişmenin ardından grup, belediyenin alanlarını kullanma çağrısına uygun biçimde Kentpark'ta bir araya gelmeyi tercih etti.

belediyeden destek vurgusu:

Etkinliğe katılan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ailelerle sohbet etti ve kentteki kamusal alanların tüm vatandaşlar için erişilebilir olması gerektiğini söyledi. Ünlüce, parkların yaz, bahar ve kış dönemlerinde; ayrıca kapalı salonların ve spor alanlarının da anne-çocuk etkinliklerine açık tutulduğunu belirtti. Konuşmasında, çocukların dijital dünyaya bağımlı hale geldiği çağda açık alanlarda yetiştirmenin önemine dikkat çekti ve kamu kurumlarının bu tür etkinlikleri desteklemekle yükümlü olduğunu ifade etti.

kulüp kurucusunun ve katılımcıların değerlendirmeleri:

Anne Bebek Hareket Kulübü Kurucusu Eda Arslan, projenin başından beri hedeflerinin aileleri bir araya getirmek olduğunu söyledi. Arslan, babaların projeye verdiği desteğin belirleyici olduğunu vurguladı ve annelerin sosyalleşmesi ile sosyal hayata katılmalarının bu destekle mümkün olduğunu kaydetti. Kulübün yaklaşık 8 aydır sahada olduğunu ve bugün beklenen katılımın 120-125 aile civarında olduğunu ifade etti.

Etkinliğe çocuğu ve eşiyle katılan Burcu Fıtıkoğlu, burada fiziksel aktivitenin yanı sıra ailelerin birbirlerine moral ve tecrübe aktarımı sağladığını anlattı. Fıtıkoğlu, evde yalnız geçirilen zamanın aksine açık alanda başka bebeklerle etkileşim kurmanın hem çocukların gelişimine hem de aile yapısına katkı sunduğunu söyledi.

etkinliğin sonu ve uzman desteği:

Toplantı, annelerin ve bebeklerin uzman eşliğinde gerçekleştirdiği dans ve hareket seanslarıyla sona erdi. Organizasyonda müzik, grup egzersizleri ve ailelerin sosyalleşmesine yönelik kısa sohbet oturumları yer aldı. Belediye yetkilileri ve kulüp temsilcileri, benzer etkinliklerin başka park ve mekanlarda da düzenlenmeye devam edeceğini belirtti.

Bu buluşma, kent merkezinde kamusal alanların ailelerin kullanımına açık tutulmasının önemini yeniden gündeme taşıdı ve yerel yönetim ile sivil inisiyatiflerin iş birliğiyle sürdürülebilir aile etkinlikleri modeline örnek oluşturdu.

ESKİŞEHİR&#039;DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DEDE KORKUT PARKI&#039;NDAN ÇIKARILAN ANNE BEBEK HAREKET KULÜBÜ...

ESKİŞEHİR'DE GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DEDE KORKUT PARKI'NDAN ÇIKARILAN ANNE BEBEK HAREKET KULÜBÜ ÜYELERİ, BU KEZ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTPARK'INDA BİR ARAYA GELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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