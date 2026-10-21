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Eskişehir'de Deliklitaş'ta sokakta iki kez bayılan kişi hastaneye kaldırıldı

Odunpazarı Deliklitaş'ta gece sokakta iki kez baygınlık geçiren ve kimliği belirlenemeyen kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Eskişehir'de Deliklitaş'ta sokakta iki kez bayılan kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de Deliklitaş'ta sokakta iki kez bayılan kişi hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Gürman Sokak'ta gece saatlerinde, kimliği henüz tespit edilemeyen ve alkollü olduğu belirtilen bir kişi sokak ortasında baygınlık geçirdi. Olayı gören mahalle sakinleri endişe yaşadı ve durumu yetkililere bildirdi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre şahıs ilk olarak bir anda yere yığıldı. Kısa süre sonra ayağa kalkarak sokağın sonuna doğru ilerlemeye çalıştı, ancak dengesini kaybederek yeniden yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar ve apartman sakinleri bu tekrar eden bayılma nedeniyle tedirginlik yaşadı.

müdahale ve tahliye:

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk değerlendirme sonrası şahıs, ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer ve sağlık ekipleri olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme yaptığını bildirirken, mahalle sakinleri benzer durumların yarattığı güvenlik ve sağlık endişelerinin altını çizdi.

ESKİŞEHİR&#039;DE ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN BİR ŞAHIS SOKAK ORTASINDA İKİ KEZ BAYGINLIK GEÇİRİRKEN...

ESKİŞEHİR'DE ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN BİR ŞAHIS SOKAK ORTASINDA İKİ KEZ BAYGINLIK GEÇİRİRKEN, MAHALLE SAKİNLERİ İSE BU DURUMDAN TEDİRGİN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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