Boluspor evinde mağlup oldu, Bodrum FK iddiasını güçlendirdi

maç özeti:

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında oynanan karşılaşmada Boluspor, Bolu Atatürk Stadyumu’nda konuk ettiği Bodrum FK karşısında 2-1 mağlup oldu. Mücadele hem saha içi gelişmeler hem de maç sonrası değerlendirmelerle gündeme geldi. Her iki teknik heyet de maçın belirleyici anları ve takım performansları hakkında açıklamalarda bulundu.

boluspor cephesi:

Boluspor Teknik Direktörü Münir Yıldırım, mağlubiyetin üzüntüsünü belirterek takımın ilk yarıda beklenen oyunu sergileyemediğini ifade etti. Yıldırım, rakibin duran toptan bulduğu gol ve ardından hücumdayken gelen kontratak golünün maçın akışını etkilediğini söyledi. İkinci yarıda oyun anlayışında yapılan değişikliklerle ekibin daha baskılı bir görüntü verdiğini, rakibin 10 kişi kalmasının ardından bariz üstünlük kurduklarını ancak birçok pozisyonu değerlendiremediklerini belirtti.

Yıldırım, golün daha erken bulunması hâlinde sonucun farklı olabileceğine vurgu yaptı ve son dakikalarda gösterilen çabaya rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrıldıklarını dile getirdi. Gelecek maçlara daha iyi hazırlanılması gerektiğini söyleyen teknik direktör, yönetim, taraftar ve ilin ileri gelenlerinin takıma destek olmasının önemini vurguladı; "Başka Boluspor yok" mesajını verdi.

bodrum fk cephesi:

Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz ise galibiyetin kendileri için çok değerli olduğunu belirtti. Yılmaz, Boluspor’un son haftalarda yeni teknik heyetiyle yükselişte olduğunu, bu nedenle zorlu bir karşılaşma beklediklerini söyledi. Bodrum FK’nın son dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik serisiyle iyi bir momentum yakaladığını aktardı.

Yılmaz, maçta hücumda etkili olarak ilk yarıda gollerini bulduklarını, ancak kırmızı kart nedeniyle sahada 10 kişi kaldıklarını ve bu durumun savunma odaklı oynamalarına neden olduğunu belirtti. Maç sonuna doğru Boluspor’un etkili geldiğini ancak skoru koruyarak sahadan galip ayrıldıklarını söyledi. Sefer Yılmaz, oyuncuları ve kadroda görev alan herkesi kutladı, çıkışlarını sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Her iki takımın teknik adamları da maçın kritik anlarının ve özellikle oyuncu değişiklikleri ile duran topların sonucu belirlediği görüşünde birleşti. Boluspor bir an önce toparlanıp taraftar desteğini ararken, Bodrum FK ise play-off hedefi doğrultusunda moral depolayarak milli maç arasına girdi.

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜNİR YILDIRIM