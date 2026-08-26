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Eskişehir'de evde başlayan tartışma bir kişinin ölümüne yol açtı

Tepebaşı Şarhöyük Mahallesi'nde akşam saatlerinde alkol alan iki arkadaş arasında çıkan kavgada ev sahibi N.Ö. tarafından bıçaklanan Bülent Sap hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 08:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Eskişehir'de evde başlayan tartışma bir kişinin ölümüne yol açtı

Olayın yaşandığı adres ve ilk tespitler

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün tek katlı müstakil evine konuk oldu. İkili birlikte alkol aldıktan sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede fiziksel arbedeye dönüştü. Ev sahibi olduğu belirtilen N.Ö., eline geçirdiği bıçakla Bülent Sap'a saldırdı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale, bulgular ve suç aleti:

Saha ekiplerinin yaptığı ilk incelemede ağır yaralanan Bülent Sap'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Asayiş ekipleri kısa sürede olayla bağlantılı olduğu düşünülen N.Ö. isimli şahsı gözaltına alarak emniyete götürdü. Polis ekipleri tarafından yürütülen aramada, olayda kullanıldığı belirtilen bıçak binanın önündeki çöp konteynerinde atılmış halde bulundu.

Adli süreç ve soruşturmanın seyri:

Olay yerinde Cumhuriyet savcısının yönettiği inceleme ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra, Bülent Sap'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın sürdüğü, soruşturmanın derinleştirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan N.Ö. hakkında yürütülecek adli işlemler ve olayın kesinleşen nedenine ilişkin polis ve savcılık incelemelerinin sonuçlanması bekleniyor.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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