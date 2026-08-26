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Gece saatlerinde efeler'de yaya çarpması: 69 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

İmamköy Kavşağı'nda gece meydana gelen kazada 69 yaşındaki Gülay Çıbık, yolun karşısına geçerken 09 EN 365 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:35

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gece saatlerinde efeler'de yaya çarpması: 69 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde İmamköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 09 EN 365 plakalı otomobili kullanan S.Ç. (20) idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Gülay Çıbık'a çarptı.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede sağlık ekipleri, Gülay Çıbık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çıbık'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor; olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

AYDIN’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

AYDIN’DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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