Gece saatlerinde efeler'de yaya çarpması: 69 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde İmamköy Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir kadın yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, 09 EN 365 plakalı otomobili kullanan S.Ç. (20) idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Gülay Çıbık'a çarptı.

Olay yeri ve müdahale:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede sağlık ekipleri, Gülay Çıbık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Çıbık'ın cenazesi, olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeni ve sorumlulukların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor; olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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