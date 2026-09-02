Eskişehir'de İmişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika yangını, itfaiye müdahalesi sürüyor

Eskişehir'de fabrika yangını

Eskişehir'de Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi Organize sanayi Bölgesi 1. Gelişme Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

olay yerine sevk edilen ekipler:

İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 4 ekip sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

söndürme çalışmaları ve son durum:

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, söndürme ve soğutma müdahalelerini sürdürüyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri alınmış durumda.

ESKİŞEHİR'DE BİR FABRİKADA YANGIN ÇIKTI. OLAY YERİNE SEVK EDİLEN İTFAİYE EKİPLERİNİN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.