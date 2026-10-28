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Eskişehir’de kask kamerası kaydetti: emekli polis olduğunu söyleyip ceza tehdidi savuran sürücü

Eskişehir Odunpazarı Kartopu Caddesi'nde bir otomobil sürücüsünün kendisini emekli polis diye tanıtıp motosikletliye 'sana ceza yazdırırım' demesi kask kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir’de kask kamerası kaydetti: emekli polis olduğunu söyleyip ceza tehdidi savuran sürücü

olayın özeti:

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Kartopu Caddesi üzerinde seyir halindeyken, bir motosiklet sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü aracından inip motosikletlinin yanına gelerek kendisinin emekli polis olduğunu iddia etti ve 'Sana ceza yazdırırım' diye tepki gösterdi.

görüntüler ve konuşmalar:

Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü şaşkınlıkla, 'Abi ben ne yaptım, neden ceza yazdırıyorsun' diye karşılık verdi. Karşı tarafın 'Hadi git yavrum, vallahi ararım bak sana ceza yazdırırım' sözleri bu diyalogda duyuldu. O anlar, motosiklete takılı bulunan kask kamerası tarafından kaydedildi.

tarafların ayrılması ve son hali:

Yaşanan kısa süreli gerilim sonrasında taraflar bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı. Kayıtlarda yer alan diyaloglar, trafikte kimlik ve yetki iddialarının gerilimi artırabildiğini gösterdi; olayla ilgili başka bir bilgi veya resmi işlem bildirilmedi.

ESKİŞEHİR’DE TRAFİKTE YAŞANAN BİR ANLAŞMAZLIKTA, KENDİSİNİN EMEKLİ POLİS OLDUĞUNU İDDİA EDEN...

ESKİŞEHİR’DE TRAFİKTE YAŞANAN BİR ANLAŞMAZLIKTA, KENDİSİNİN EMEKLİ POLİS OLDUĞUNU İDDİA EDEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, TARTIŞTIĞI MOTOSİKLETLİYE CEZA YAZDIRACAĞINI SÖYLEYEREK TEPKİ GÖSTERDİ. YAŞANAN O DİYALOGLAR İSE MOTOSİKLETİN KASK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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