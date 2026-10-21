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Eskişehir'de mentörlük ve eğitim programı düzenlendi

Eskişehir'de göreve yeni başlayan bakım personeline yönelik mentörlük ve eğitim programı düzenlendi; amaç mesleki gelişim, uyum ve dayanışmayı artırmak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de mentörlük ve eğitim programı düzenlendi

mentörlük ve eğitim programı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program, Eskişehir taşra teşkilatında göreve yeni başlayan bakım personeline yönelik olarak planlandı. Etkinlik, katılımcıların mesleki bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmeyi, kurum içi dayanışma ve iletişimi güçlendirmeyi hedefledi.

tecrübe paylaşımı ve saha uygulamaları:

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görev yapan deneyimli meslek elemanları ile yeni personel bir araya geldi. Deneyimli katılımcıların sahaya ilişkin bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarması sağlanarak, günlük uygulamalarda karşılaşılan vaka örnekleri ve çözüm yolları tartışıldı. Bu paylaşımlar, uygulama odaklı öğrenmenin ve kurum içi rehberliğin ön plana çıkmasına katkı sundu.

hedefler ve kurum kültürüne uyum:

Program kapsamında göreve başlayan personelin mesleki gelişimine rehberlik edilmesi, kurum kültürüne uyum süreçlerinin hızlandırılması ve potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarına destek olunması hedeflendi. İl Müdürü Orhan Bayrak da programda yer alarak, sunulan bakım ve sosyal hizmet modellerinde niteliğin artırılmasında tecrübe paylaşımı ve kurum içi dayanışmanın kritik rol oynadığına dikkat çekti.

Katılımcılardan elde edilen geri bildirimler, benzer uygulamaların yaygınlaştırılması ve mentörlük süreçlerinin kurum politikalarına entegre edilmesi yönünde değerlendirilecek. Programın, yeni personelin sahaya adaptasyonunu hızlandırarak hizmet kalitesine olumlu yansımalar sağlaması bekleniyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA, ESKİŞEHİR'DE TAŞRA TEŞKİLATINDA GÖREVE YENİ BAŞLAYAN BAKIM PERSONELİNE YÖNELİK HAZIRLANAN 'MENTÖRLÜK VE EĞİTİM PROGRAMI' GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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