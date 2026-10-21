Cedidiye meydanı'nda 51 çarşı dükkanı yatırımcılara tanıtıldı

cedidiye kent meydanı'nda tanıtım programı gerçekleştirildi

Düzce Belediyesi tarafından hayata geçirilen Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi kapsamında yapımı tamamlanma aşamasına gelen 51 çarşı dükkanı, düzenlenen tanıtım programıyla yatırımcıların beğenisine sunuldu. Program, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ev sahipliğinde Cedidiye Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi ve Vali Mehmet Makas, milletvekilleri Ayşe Keşir ile Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, projenin iş yerlerini tanıtan videoların izlenmesiyle başladı; ardından protokol konuşmalarına geçildi. Belediye iştiraki Beltaş tarafından inşa edilen çarşı dükkanları, cami mimarisiyle uyumlu bir tasarımla ve farklı büyüklüklerde yatırımcılara sunuldu.

projede son durum ve satış bilgileri:

Projede yer alan dükkanların büyüklükleri 26 ile 50 metrekare arasında değişiyor ve her birinin bodrum katı bulunuyor. Toplam 51 dükkanın bulunduğu çalışmada bugüne kadar 14 dükkanın satışı gerçekleştirildi, 1 dükkan ise Türkiye Diyanet Vakfı'na tahsis edildi. Geriye kalan 36 dükkan, Düzceli yatırımcılar ve iş adamlarına tanıtıldı.

Beltaş Genel Müdürü Erdem Yılmaz, alanın dört yandan girişe açık olduğunu belirterek, “47 dükkanın içi ve dışı bitmiş durumda. 15 günlük süre içerisinde geri kalanını tamamlayarak, tapuları vermeye hazır hale getiriyoruz” dedi.

belediye ve protokolün değerlendirmeleri:

Başkan Faruk Özlü, projenin temelinin 14 Şubat 2026'da atıldığını ve hedeflenen tamamlanma tarihinin 5 Kasım 2026 olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 10 ayda cami-meydan-çarşı konseptindeki bir projeyi tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı. Özlü, projenin hazırlanması ve uygulanması sırasında ortaya çıkan itirazlara değinerek, çalışmanın rant amaçlı olmadığı ve arazinin Milli Emlak'tan takaslarla belediyeye satın alındığını vurguladı.

Özlü, projeyle ilgili olarak cami silüetinin korunmasına özen gösterildiklerini, gecekonduvari yapıların kaldırılarak cami mimarisiyle uyumlu dükkanların inşa edildiğini belirtti. Ayrıca projenin belediye bütçesinden tek kuruş harcanmadan, elde edilecek gelirlerle finanse edildiğini kaydetti ve bu yönüyle projenin hem bir anıt eser hem de diğer faaliyetleri finanse eden bir model olduğunu anlattı.

Projenin çarşı bölümüne ilişkin olarak Özlü, özellikle kuyumcu esnafına çağrıda bulundu: “Ben buranın Düzce için bir kuyumcular çarşısı olmasını çok arzu ediyorum. İnşallah çağrılarımız karşılık bulur.” Ayrıca dükkan fiyatlarının ay sonuna kadar sabit tutulacağı, 1 Kasım'dan itibaren fiyatlarda değişiklik yapılacağı duyuruldu.

Vali Mehmet Makas ise yapılan yatırımların kente kimlik kazandırdığını vurgulayarak, Cedidiye Meydanı'nın kısa sürede şehre yeni bir kimlik sunduğunu söyledi. Makas, projeyi hazırlayan ve uygulayan ekibi tebrik ederek, yapılan işlerin başka yatırımları da finanse edecek nitelikte olduğunu belirtti.

Milletvekili Ayşe Keşir, projeyi ilk günden beri takip ettiğini ifade etti ve Cedidiye Kent Meydanı'nın cami-meydan-çarşı konseptiyle şehirde yeni kimlik mekanları oluşturduğunu söyledi. Keşir, deprem gerçeği göz önüne alındığında projenin güvenli bir bölge yarattığını ve kalan dükkanların da sahiplerini bulacağına inandığını belirtti.

Milletvekili Ercan Öztürk, Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi'ni kente kimlik kazandıran önemli bir yatırım olarak nitelendirdi ve esnafa bol kazanç temennisinde bulundu. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ise bölgenin geçirdiği değişime dikkat çekerek projenin şehrin görünümünü artırdığını ve Cedidiye çevresinin simge yapılardan biri haline geldiğini kaydetti.

Tanıtım programı, katılımcıların projeyi yerinde incelemesinin ardından sona erdi. Cedidiye Kent Meydanı 2. Etap Projesi, cami mimarisiyle uyumlu çarşısı ve meydan düzenlemesiyle Düzce'nin yeni cazibe merkezlerinden biri olmayı hedefliyor.

CEDİDİYE KENT MEYDANI 2. ETAP PROJESİ KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANMA AŞAMASINA GELEN 51 ÇARŞI DÜKKANI, DÜZENLENEN TANITIM PROGRAMIYLA YATIRIMCILARIN BEĞENİSİNE SUNULDU.