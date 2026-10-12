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Eskişehir'de telin üzerinde asılı bir sır: yıllardır kaldırılmayan botlar

Eskişehir Tepebaşı Şirintepe'de Çelebihan Sokak'ta yıllardır telde asılı duran çift bot, mahalleliye göre kaza ve tehlike riski oluşturuyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 11:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Eskişehir'de telin üzerinde asılı bir sır: yıllardır kaldırılmayan botlar

Eskişehir'de telde asılı kalan botlar mahalleyi tedirgin ediyor

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Çelebihan Sokak üzerinde bulunan ve yıllardır elektrik telinde duran bir çift bot, bölge sakinlerinin dikkatini çekiyor. Botların oraya nasıl konulduğu bilinmiyor; mahalleli bunun olası kazalara davetiye çıkardığını düşünüyor.

Çocuk güvenliği ve olası riskler:

Mahalle sakinleri, özellikle okuldan giden talebeler ve çocuklar için söz konusu durumun risk oluşturduğunu belirtiyor. Hüseyin Doruk konuyla ilgili, "Bu botlar yıllardır burada bulunuyor. Sürekli okuldan giden talebeler, çocuklar buradan geçiyorlar. Ne bakan var, ne gelip alan var. Allah korusun, bu teller birbirine değerse kopar. Çocukların can güvenliği için risk oluşturuyor. Biz bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz" dedi.

Mahalleli yetkili müdahalesi bekliyor:

Diğer bir sakin Abdurrahman Temel ise botların oraya asılma nedeninin bilinmediğini söyleyerek, "Bu ayakkabılar buraya niye asıldı, belli değil. Beş senedir falan burada" ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, botların ilgili kurum yetkilileri tarafından telin üzerinden alınması gerektiğini vurguluyor.

ESKİŞEHİR&#039;DE YILLARDIR ELEKTRİK TELİNDE DURAN VE ORAYA NASIL KONULDUĞU BİLİNMEYEN BİR ÇİFT BOT...

ESKİŞEHİR'DE YILLARDIR ELEKTRİK TELİNDE DURAN VE ORAYA NASIL KONULDUĞU BİLİNMEYEN BİR ÇİFT BOT, MAHALLEDE MERAK KONUSU OLDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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