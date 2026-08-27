Eskişehir'i tek kampüs teknokente dönüştürme hedefiyle vizyon 2030'u başlattılar

Eskişehir sanayisi vizyon 2030 lansmanı: kentin üretim gücü korunarak teknoloji merkezi hedefleniyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından düzenlenen 'Eskişehir Sanayisi Vizyon 2030' Lansman Toplantısı'nda, kentin mevcut üretim kapasitesini muhafaza ederek ileri teknoloji, katma değerli ihracat ve sürdürülebilir kalkınma odaklı bir dönüşüm hedeflendi. Toplantıda stratejik yol haritası ve kamuoyuna açıklanan 12 amiral proje paylaşıldı.

Ekonomik ölçek ve sanayi göstergeleri:

Toplantıda Eskişehir'in sanayi dinamiklerine ilişkin veriler detaylandırıldı. Kentte 1.800'ü aşkın üretici firma faaliyet gösteriyor; sanayi cirosu yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde, yıllık ihracat ise 4,8 milyar dolar olarak bildirildi. Sanayinin şehir gayrisafi yurtiçi hasılasındaki payı 1990'daki yüzde 28'den günümüzde yüzde 44'e yükselmiş durumda. Türkiye imalat sanayii üretiminin yüzde 2'si Eskişehir'de gerçekleşiyor ve sektör 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlıyor.

Şehir ihracatının yüzde 30'unu orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünler oluşturuyor. Kilogram başına ihracat değeri 1,95 dolar ile Türkiye ortalamasının yüzde 25 üzerinde, kişi başına ihracat tutarı ise 4.900 dolar ile ülke ortalamasından yüzde 40 daha yüksek seviyede kaydedildi.

Eskişehir, uçak, helikopter, insansız hava aracı, lokomotif, kamyon ve gemi motoru üretebilen Türkiye'nin tek motor üretim merkezi olarak öne çıkıyor. Kente ait Ar-Ge ve ekosistem verileri arasında 24 onaylı Ar-Ge ve Tasarım Merkezi, yaklaşık 35 milyon metrekare büyüklüğünde ve Türkiye'nin ikinci büyük OSB'si, İSO-500 listesinde 19 firma ve TİM-1000 listesinde 13 firma bulunması yer aldı.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'na kayıtlı 4.000 ürün arasından Eskişehir'in 176 üründe Türkiye'nin en yüksek üretim kapasitesine sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin dört farklı yerleşkesinde faaliyet gösteren yaklaşık 150 işletmede 1.000'in üzerinde araştırmacı çalışıyor.

Vizyonun ana hatları ve amiral projeler:

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş lansmanda ESO'nun bir proje fabrikası işlevi gördüğünü, Model Fabrika, Yeşil Sanayi Birimi, ESO Akademi ve mesleki eğitim merkezleriyle önemli altyapılar oluşturulduğunu vurguladı. Kesikbaş, hedeflerini şu sözlerle özetledi: 'Eskişehir’i teknoloji üreten, kentin tamamını tek kampüs olarak gören bir teknokente dönüştürmek istiyoruz.'

Kesikbaş, Vizyon 2030 kapsamında hayata geçirilmesi planlanan projeler arasında İleri Teknoloji ve İnovasyon Vadisi, Eskişehir Şehir Fonu, Akıllı Fabrika Uygulama Merkezi, Ortak Karbon Yönetim Merkezi ve Endüstriyel Veri Merkezi gibi inisiyatiflerin yer aldığını açıkladı. Ayrıca URAYSİM'in bu vizyonun temel taşlarından biri olduğunu belirterek, 'URAYSİM ve buna benzer mükemmeliyet merkezlerinin tamamlanmasıyla Eskişehir; raylı sistem araçlarının test, doğrulama ve sertifikasyonunun yapıldığı, yeni teknolojilerin geliştirildiği uluslararası bir mühendislik merkezi olacaktır' dedi.

Toplantıda adları zikredilen diğer hedefler arasında Eskişehir Yüksek Teknoloji Serbest Bölgesi, Eskişehir Teknoloji Yaşam Bölgesi, Havacılık ve Raylı Sistemler Mühendislik ve Test Merkezleri, Küresel Marka ve Uluslararasılaşma Ofisleri, Liman Bağlantılı Akıllı Lojistik Koordinasyon Merkezi, Hasan Polatkan Havalimanı destekli Havacılık Uygulama ve Yönetim Merkezi ile Toplumsal ve Endüstriyel Dönüşüm Ofisleri yer aldı. Kesikbaş ayrıca 'İstiyoruz ki veri merkezlerinin, data centerların merkezi Eskişehir olsun' diyerek kentin dijital altyapı hedefini vurguladı.

Uygulama, işbirliği ve beklentiler:

Kesikbaş, vizyona ulaşmak için şehrin tüm aktörlerinin katılımını ve işbirliğini şart koştu. Açıklanan 12 amiral proje ile hem yerel üretimin korunması hem de ileri teknolojiye geçişin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Projelerin kamu destekleri, özel sektör yatırımları ve uluslararası iş birlikleriyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sonuç olarak ESO'nun sunduğu Vizyon 2030, Eskişehir'in mevcut güçlü sanayi altyapısını referans alarak kenti uzmanlaşmış, küresel tedarik zincirlerinde etkin, teknoloji üreten bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyor. Bu dönüşümün başarıya ulaşması, belirtilen altyapı yatırımları ve amiral projelerin koordineli uygulanmasına bağlı olacak.

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI BAŞKANI CELALETTİN KESİKBAŞ