Eskişehir'in simgesel heykeli yeniden yerinde

Eskişehir’in kent belleğinde önemli bir yere sahip olan Dedikoducu Kadınlar heykeli, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden bulunduğu yerine yerleştirildi.

Onarım süreci:

Geçtiğimiz günlerde hasar görmesi nedeniyle alandan kaldırılan heykel, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından titiz bir bakım ve onarımdan geçirildi. Heykelin gerekli temizliği ve onarım çalışmaları yapılarak estetik görünümü ile yapısal bütünlüğüne önem verildi.

Kentin kimliğine katkısı:

Şehrin simgelerinden biri haline gelen heykel, hem vatandaşların hem de kenti ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Yenilenen görünümüyle Dedikoducu Kadınlar, yeniden Eskişehirlileri selamlamaya başladı ve kent belleğindeki yerini koruyor.

ESKİŞEHİR’İN KENT BELLEĞİNDE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN VE KENTİN SİMGELERİNDEN BİRİ HÂLİNE GELEN "DEDİKODUCU KADINLAR" HEYKELİ, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN YENİDEN YERİNİ ALDI.