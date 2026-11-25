Erdoğan: kadına yönelik şiddetin her türüne karşıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programında yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete karşı kararlı bir duruş sergilediklerini ifade etti. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mensupları, kadınlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Konuşmasına, Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerleri anarak başlayan Erdoğan, 12 Kasım’daki Malatya Yeşilyurt kazasına da atıf yaparak tahkikatların titizlikle yürütüleceğini belirtti.

şiddetin görünür ve görünmeyen yüzleri:

Erdoğan, kadına yönelik şiddeti tanımlarken fiziksel saldırıların ötesine dikkat çekti. "Kadına yönelik şiddet vicdansızlıktır, insafsızlıktır, insanlıktan nasibini almamışlara mahsus bir alçaklıktır" sözleriyle şiddetin her hâlinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Fiziksel şiddetin yanı sıra ayrımcılık, aşağılamak, emeği yok saymak, eğitimden, sosyal ve ekonomik hayattan koparmak gibi uygulamaların da şiddet olduğunu belirtti. Erdoğan, söz konusu zihniyete karşı mücadelenin sadece cezai yaptırımlarla sınırlı kalmayacağını; toplumsal algı, eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla da mücadele edileceğini kaydetti.

devlet politikaları, uygulamalar ve destek mekanizmaları:

Konuşmasında son 20 yılda hayata geçirilen düzenlemelere değinen Erdoğan, 2005 Türk Ceza Kanunu değişiklikleri, 2012 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, 2014 ve sonrasında yapılan cezai düzenlemeler ile 2020’deki ihtisas mahkemeleri uygulamasına işaret etti. Önleyici faaliyetler kapsamında düzenlenen eğitim ve seminerlerle 8,2 milyon kişiye ulaşıldığını, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin sayısının 88’e çıktığını ve Aile Bakanlığına bağlı 651 sosyal hizmet kuruluşunun faaliyet gösterdiğini söyledi. Ayrıca 81 ilde 112 kadın konukevi, 451 şiddetle mücadele irtibat noktasının hizmet verdiğini ve ALO 183 ile KADES uygulamasının 7/24 erişim sağladığını aktardı.

Erdoğan, 2026-2030 dönemini kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Beşinci Ulusal Eylem Planı çerçevesinde her ilin hazırladığı il eylem planlarıyla ulusal hedeflerin yerelde somutlaştığını belirtti ve planın uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

terörsüz Türkiye, kadınlar ve toplumsal etkiler:

Konuşmasında terörle mücadelenin toplumsal maliyetine de değinen Erdoğan, terörün özellikle anneleri ve kadınları etkilediğini, Terörsüz Türkiye projesinde önemli adımlar atıldığını söyledi. Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonlara ve Meclis’te kurulacak izleme komisyonuna atıf yapan Erdoğan, sürecin günlük siyasetin alanı olmaması gerektiğini vurguladı. Kadınlardan bu süreci sahiplenmelerini isteyen Cumhurbaşkanı, başarılı bir sürecin toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacağını; özellikle kadınların bundan olumlu etkileneceğini ifade etti.

Konuşmasını, kadına karşı şiddetle mücadelenin sadece cezalandırma değil, aynı zamanda ayrımcılıkla, istismarla ve eşitsizlikle mücadele olduğunu belirterek sürdüreceğine dair taahhütte bulunarak tamamladı. Erdoğan’a program sonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından üzerinde ilgili bir hadisin yer aldığı hüsn-i hat tablosu hediye edildi.

Erdoğan’ın mesajı özetle: Kadına yönelik şiddetin hiçbir bahanesi olamaz; mücadele hukuki, kurumsal ve toplumsal boyutlarıyla eş zamanlı yürütülecek ve kadınlar bu sürecin merkezinde yer almaya devam edecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ’NDE DÜZENLENEN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ PROGRAMINDA KONUŞTU