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Esnafın uyarısı sonuç verdi: Yakutiye'de trafik levhaları yeniden düzenlendi

Yakutiye'de ters yönden gelen sürücüler nedeniyle zarar gören esnaf, kendi astığı 'Ters yön' tabelasının ardından belediyenin düzenleme yapmasını sağladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 08:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Esnafın uyarısı sonuç verdi: Yakutiye'de trafik levhaları yeniden düzenlendi

Bölgede yaşanan problem ve esnafın müdahalesi:

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Yeni Kapı Caddesi'ne çıkan 3 kollu yol, bazı sürücülerin ters yönden ilerlemesi nedeniyle sık sık sorun yaşıyordu. Bölgede halihazırda bulunan ters yön ve tek yön levhalarına rağmen, özellikle şehir dışından gelen ve yabancı plakalı araçların navigasyon yönlendirmesi sonucu yanlış yöne girdiği ve park halindeki araçlara zarar verdiği belirtildi.

Sürücülerin ters yönde ilerleyip akan trafikte geri geri çıkmaya çalışması da bölgede tehlike oluşturdu. Bu soruna dikkat çekmek isteyen esnaf, kendi imkânlarıyla hazırladığı bir 'Ters yön' pankartını lamba direğine asarak yaşananları görünür hale getirdi.

Belediye müdahalesi ve yapılan düzenleme:

İHA'nın haberinin ardından bölgeye giden Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, esnafın astığı tabelayı kaldırdı ve yolun karşılıklı iki tarafına iki adet Girilmez tabelası yerleştirdi. Ayrıca, bölgede yeterince fark edilmeyen dönülmez tek yön tabelası da yeniden düzenlendi.

Belediye ekiplerinin müdahalesiyle amaç, ters yönden gelen araçların girişinin daha belirgin şekilde engellenmesi ve navigasyon kaynaklı yanlış yönlendirmelerin azaltılması olarak açıklandı.

Esnafın tepkisi ve beklentisi:

Erzincan Kapı esnafından Kadir Kaya, "Biz buraya kendi imkânlarımızla ters yön tabelası yapmıştık. Araçların ters yöne girmesiyle alakalı problem yaşadığımız için öyle bir kendimizce çözüm bulmuştuk. Sağ olsunlar sizin haberinizden sonra Büyükşehir ekipleri gelip buraya iki tane 'Girilmez' tabelası koydular ve şuradaki ters yön tabelasını düzelttiler. Teşekkür ediyoruz, umarım yararlı olur. Faydasını görürüz. Çünkü burada bizim araçlarımız çok zarar gördü" diyerek yapılan çalışmadan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Esnaf, belediyenin yeni işaretlemelerinin uygulamada etkili olmasını bekliyor; bölgede önceki deneyimler nedeniyle kalıcı çözüm ve farkındalık oluşturulması önem taşıyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE TERS YÖNDEN GELEN ARAÇLAR NEDENİYLE ZOR GÜNLER YAŞAYAN ESNAFIN KENDİ...

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE TERS YÖNDEN GELEN ARAÇLAR NEDENİYLE ZOR GÜNLER YAŞAYAN ESNAFIN KENDİ İMKANLARIYLA HAZIRLAYARAK LAMBA DİREĞİNE ASTIĞI "TERS YÖN" TABELASININ ARDINDAN BÖLGEDE YENİ DÜZENLEME YAPILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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