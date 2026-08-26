Esnafla birlikte plan: Erzincan kentsel dönüşümünde ortak akıl dönemi

Belediye başkanı yerinde dinledi:

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Eski Sanayi Sitesi'ndeki esnafı ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinledi. Ziyaret, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı kapsamında yer alan Eski Sanayi Sitesi, Hırdavatçılar Çarşısı (Bit Pazarı) ve Buğday Meydanı'nı kapsadı ve saha koşulları yerinde değerlendirildi.

Esnafın öncelikleri ve beklentileri:

Gerçekleştirilen istişarelerde, esnafın çalışma ve yaşam koşullarını koruyan çözümlere öncelik verilmesi istendi. Aksun, sürecin istişare, ortak akıl ve vatandaşların beklentileri doğrultusunda yürütüleceğini vurguladı; esnafın emeğinin ve şehrin ihtiyaçlarının gözetileceğinin altını çizdi. İş yerlerinin düzenlenmesi, altyapı ve ulaşım planlaması gibi konular konuşuldu ve esnafın somut önerileri alındı.

Süreç, hedefler ve sonraki adımlar:

Aksun, hedeflerinin depreme dayanıklı, güvenli, modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak olduğunu belirtti. Belediye, alınan görüşleri raporlayıp proje planına entegre etmeyi, uygulama aşamasında ise esnafla yakın iletişimi sürdürmeyi taahhüt etti. Önümüzdeki dönemde yapılacak teknik çalışmalar ve toplantılarla öneriler detaylandırılacak ve dönüşüm sürecinde şeffaflık sağlanacak.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI BEKİR AKSUN, KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ESKİ SANAYİ SİTESİ'NDEKİ ESNAFI ZİYARET EDEREK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ