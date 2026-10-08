ETÜ danışmanlığındaki doktora çalışması YÖK tarafından yılın doktora tezi seçildi

ETÜ'de hazırlanan doktora tezi YÖK ödülüne layık görüldü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Matematik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Çağlar danışmanlığında yürütülen doktora çalışması, 2026 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Matematik alanında "yılın doktora tezi" ödülüne layık görüldü. Ödül, Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yücel Özkan tarafından hazırlanan Bazı Özel Fonksiyonlar İçin Fonksiyonel Eşitsizlikler başlıklı çalışmaya verildi.

Tören ve ödül süreci:

2026-2027 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve tören kapsamında YÖK 2026 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerine takdim edildi. YÖK Üstün Başarı Ödülleri; yılın doktora tezi, kurumsal ve özel ödüller olmak üzere üç başlık altında, toplamda 20 farklı kategoride dağıtıldı. Matematik alanındaki "yılın doktora tezi" seçimi, 2025 yılında tamamlanan tezlerin değerlendirilmesi sonucu belirlendi ve ödül töreninde Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi.

Danışmanlık, çalışma süreci ve değerlendirme:

Çalışma, Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim Dalı, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Bilim Dalı kapsamında yürütüldü. Tezin danışmanlığını ETÜ Matematik Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Çağlar, eş danışmanlığını ise Kafkas Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erhan Deniz üstlendi. Ödüle değer görülen çalışma; fonksiyonel eşitsizlikler alanında özgün katkılar sunması ve akademik niteliği nedeniyle jüri tarafından ön plana çıkarıldı.

Prof. Dr. Murat Çağlar, öğrencisinin Türkiye çapında kabul gören bir ödül almasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Bir akademisyen için öğrencisinin bilimsel başarısına tanıklık etmek ve onun Türkiye çapında bir ödüle layık görülmesinde danışman olarak katkı sunmak büyük bir gurur ve mutluluk. Bu başarıyı, öğrencimizin özverili çalışmasının yanı sıra ETÜ’de matematik alanında yürütülen bilimsel çalışmaların da bir sonucu olarak değerlendiriyorum."

Ödül, hem Kafkas Üniversitesi hem de ETÜ açısından akademik görünürlük ve disiplinlerarası iş birliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. YÖK tarafından verilen bu tür ödüller, genç araştırmacıların ve danışmanlarının görünürlüğünü artırırken, ilgili alanlarda yürütülen çalışmaların niteliğine dair ulusal düzeyde bir değerlendirme sunuyor.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ETÜ) MATEMATİK BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MURAT ÇAĞLAR’IN DANIŞMANLIĞINDA HAZIRLANAN DOKTORA TEZİ, 2026 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK) ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ KAPSAMINDA MATEMATİK ALANINDA “YILIN DOKTORA TEZİ” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.