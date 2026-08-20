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İncirliova'ya kapsamlı altyapı hamlesi: 54 bin kişiye modern hizmet

ASKİ'nin İncirliova Sandıklı'da yürüttüğü 1 milyar 300 milyon TL'lik altyapı yatırımı 38.800 m kanalizasyon, 9.900 m yağmursuyu ve 54 bin kişiyi kapsıyor.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 15:04

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova'ya kapsamlı altyapı hamlesi: 54 bin kişiye modern hizmet

İncirliova'ya kapsamlı altyapı hamlesi: 54 bin kişiye modern hizmet

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Sandıklı Mahallesi'nde başlatılan altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor. Projenin maliyeti 1 milyar 300 milyon Türk Lirası olarak açıklanırken, yatırımın bölgeye uzun vadeli ve dayanıklı bir altyapı ağı kazandırması hedefleniyor.

proje kapsamı:

Çalışmalar kapsamındaki ana uygulamalar arasında toplam 38 bin 800 metre kanalizasyon hattı ve 9 bin 900 metre yağmursuyu hattı inşası yer alıyor. Yatırım tamamlandığında projeden yaklaşık 54 bin vatandaşın daha güçlü ve modern altyapı hizmetlerinden yararlanması bekleniyor.

çalışmanın seyri ve hedefleri:

İnşaat sahalarında eş zamanlı ve yoğun bir çalışma temposu sürerken, ASKİ yetkilileri projenin farklı noktalarda hummalı şekilde ilerlediğini bildiriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise projeye ilişkin olarak, "Aydınımız için çalışıyor, yatırım ve projelerimizi kentimize kazandırmaya devam ediyoruz. Söz verdik, yaptık; altyapı yatırımımızın şimdiden İncirliova ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm ilçelerimizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ TARAFINDAN İNCİRLİOVA’NIN SANDIKLI MAHALLESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN 1...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ASKİ TARAFINDAN İNCİRLİOVA’NIN SANDIKLI MAHALLESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN 1 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK ALTYAPI YATIRIMI KAPSAMINDA 38 BİN 800 METRE KANALİZASYON VE 9 BİN 900 METRE YAĞMURSUYU HATTI İNŞA EDİLECEK.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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