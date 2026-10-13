Muğla, Birleşik Krallık ile turizmden çevreye geniş kapsamlı iş birliği peşinde

Bir araya geliş ve katılımcılar:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Jennifer Anderson ve beraberindeki diplomatik heyeti Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Heyet içinde Büyükelçilik Konsolosu Claudia Taylor, Konsolosluk Görevlileri Alper Akcesme ve Ruhat Ecevit, Özel Sekreter Olivia Whitaker ile Birleşik Krallık Marmaris Fahri Konsolosu Ali Doğan Tugay yer aldı.

Görüşmenin ana gündemi:

Toplantıda iki ülke arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi, turizm gelirlerinin artırılması ve uluslararası finansman imkanlarının değerlendirilmesi öncelikli konular olarak ele alındı. Muğla’nın dış ilişkiler ağının genişletilmesi ve kent diplomasisinde yeni adımlar atılması, görüşmede vurgulanan stratejik hedefler arasındaydı.

İngiliz turist hedefleri ve tanıtım:

Muğla’nın en önemli uluslararası pazarlarından biri olan Birleşik Krallık’tan gelen ziyaretçi sayısının yükseltilmesi toplantının merkezi konularından birini oluşturdu. Heyet, bölgenin uluslararası tanıtımının güçlendirilmesi, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve İngiliz ziyaretçilere sunulan yerel hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik somut adımlar üzerinde durdu. Ayrıca dünyanın önde gelen turizm fuarlarından WTM Londranın Muğla turizmine katkısına dikkat çekildi ve fuarların etkin kullanımının önemi vurgulandı.

Ekonomi, eğitim ve finans iş birlikleri:

Toplantıda Muğla’nın tarım, turizm ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yatırım potansiyeli kapsamlı şekilde tartışıldı. Merkezi Londra’da bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) başta olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi ve yerel projeler için yeni finansman modellerinin araştırılması gündeme geldi. Eğitim ve kültür alanında ise British Council ile ortaklıkların iki ülke arasındaki sosyal bağları kuvvetlendirebileceği belirtildi.

İklim krizi ve sürdürülebilirlik:

Muğla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi ve bölgesel çalışmalardan hareketle iklim değişikliğine uyum politikaları, bilgi paylaşımı ve ortak projeler de toplantıda tartışıldı. İklim kriziyle mücadelede karşılıklı deneyim aktarımının ve proje bazlı iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Başkan Aras’ın değerlendirmesi:

Ahmet Aras, Muğla’nın uluslararası konumunu güçlendirme hedefini yeniden dile getirerek şunları söyledi: "Muğla, doğal güzellikleri, tarihi mirası, tarımsal üretimi ve turizm potansiyeliyle dünyanın önemli kentlerinden biridir. Birleşik Krallık, özellikle turizm alanında en güçlü iş ortaklarımız arasında yer alıyor. Ancak biz bu ilişkileri yalnızca turizmle sınırlı görmüyoruz. Tarımdan kültüre, uluslararası yatırımlardan iklim kriziyle mücadeleye kadar birçok alanda ortak çalışmalar geliştirmeyi önemsiyoruz"

Aras ayrıca "Dünya Kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda kentimizin uluslararası görünürlüğünü artırmak, yeni yatırım ve finansman imkanları oluşturmak, yerel yönetimler arasında kalıcı iş birlikleri kurmak istiyoruz. Muğla’nın sahip olduğu değerleri koruyarak ekonomik ve sosyal gelişimini güçlendirmek, kentimizi geleceğe hazırlamak için uluslararası diplomasi çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadesiyle kentin dış ilişkilerine ve diplomasiye verdiği önemi vurguladı.

Görüşme, Muğla ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin turizmle sınırlı kalmayarak ekonomi, eğitim, kültür ve çevre alanlarına taşınmasını amaçlayan somut iş birliği adımlarının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ARAS, BİRLEŞİK KRALLIK’IN TÜRKİYE BÜYÜKELÇİSİ JENNİFER ANDERSON VE BERABERİNDEKİ DİPLOMATİK HEYETLE BİR ARAYA GELDİ.