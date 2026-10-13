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Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor

Düzce'de 2 aya yaklaşan asfalt çalışmalarında 55.000 ton asfalt serildi; Gazhane Caddesi 800 metrelik bölüm 36 saatte tamamlandı, ekipler 7/24 çalışıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de 55 bin ton asfaltla cadde ve sokaklar yenileniyor

Düzce Belediyesi yatırımları hız kesmeden sürdürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün yakından koordine ettiği altyapı ve asfalt çalışmaları kent genelinde aralıksız devam ediyor. Yaklaşık iki aydır süren program kapsamında şehir merkezinde 55 bin ton sıcak asfalt serilirken ekipler hizmete kesintisiz devam etmek için 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapıyor.

Çalışma öncelikleri ve koordinasyon:

Belediye, asfalt serimi planlamasında araç yoğunluğu, yerleşim yoğunluğu, trafik akışı ve vatandaş taleplerini önceliklendiriyor. Ayrıca su altyapısı veya diğer altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, kalıcı üst yapı düzenlemesi sağlanacak şekilde önce bakım ve yama işlemlerine tabi tutuluyor. Bu koordineli yaklaşım Başkan Dr. Faruk Özlü tarafından özellikle vurgulanıyor; amaç, altyapı yatırımlarının birbirini tamamlamasıyla sürdürülebilir bir yol ağı oluşturmak.

Yetkililer, çalışmaların saha ekipleri tarafından planlandığı gibi yürütüldüğünü ve kentte asfaltsız sokak ve cadde bırakmama hedefinin sahadaki ilerlemeyle desteklendiğini belirtiyor.

Gazhane Caddesi 36 saatte tamamlandı:

Vatandaş taleplerinin yoğun olduğu Şehir Mezarlığı mevkii Gazhane Caddesi öncelikli çalışma noktalarından biriydi. Bölgedeki içme suyu şebeke yenileme çalışmalarının bitmesinin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde üzerinde üst yapı düzenlemesini başlattı. İlk olarak 800 metrelik güzergâhta kazıma yapılarak zemin uygun forma getirildi, ardından iki kat sıcak asfalt serimi uygulandı.

Ekipler Cumartesi günü sahaya çıkıp aralıksız çalıştı ve yalnızca 36 saatte işlemleri tamamlayarak caddeyi Pazartesi günü yeniden araç trafiğine açtı. Bu kısa süredeki tamamlanma, ekiplerin planlı çalışma ve kesintisiz mesai prensibinin bir sonucu olarak gösterildi.

Belediye yetkilileri, kentin farklı noktalarında eş zamanlı yürütülen asfalt ve onarım işlerinin vatandaşların ulaşım konforunu artırmayı hedeflediğini ve önümüzdeki süreçte de aynı tempoyla devam edeceğini ifade etti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN BÜYÜK DİKKAT VE TİTİZLİKLE BİZZAT KOORDİNE ETTİĞİ ASFALT...

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ’NÜN BÜYÜK DİKKAT VE TİTİZLİKLE BİZZAT KOORDİNE ETTİĞİ ASFALT YATIRIMLARI KESİNTİSİZ ŞEKİLDE SÜRÜYOR. HAFTA SONU ARALIKSIZ OLARAK SAHADA ÇALIŞAN FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ ŞEHİR MEZARLIĞI MEVKİİ GAZHANE CADDESİ’NDE ASFALT SERİMİ YAPTI VE YALNIZCA 36 SAAT İÇİNDE 800 METRELİK YOLU TAMAMLAYARAK YENİDEN TRAFİĞE AÇTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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