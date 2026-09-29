Dolar 48,9962 +0,02%
Euro 55,6202 -0,16%
Bist 12.450,77 -1,13%
Altın Gram 6.569,16 +0,04%
EUR/USD 1,1348 -0,22%
Brent Petrol 98,13 +0,31%
--°

Evde sağlık hizmetiyle yeniden yürümeye başlayan Çamlıyayla sakini

Mersin Büyükşehir ekipleri, evde sağlık ve kişisel bakım hizmetleriyle yaşlı, engelli ve kronik hastalara rehabilitasyon ve günlük bakım desteği sağlıyor.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 10:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Evde sağlık hizmetiyle yeniden yürümeye başlayan Çamlıyayla sakini

Evde sağlık hizmetiyle yaşam kalitesi yükseliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde sağlık kuruluşlarına erişimde güçlük çeken yaş almış, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların kapılarına kadar giderek kapsamlı sağlık ve bakım hizmeti sunuyor. Hizmetler arasında doktor muayenesi, yara bakımı ve pansuman, fizik tedavi ile banyo, saç-sakal kesimi ve tırnak bakımı gibi kişisel bakım uygulamaları yer alıyor.

Evde sağlık hizmetinin kapsamı:

Belediye ekipleri, hem tıbbi hem de günlük yaşam desteği sağlayacak şekilde organize edilmiş durumda. Doktor ve hemşire ekipleri tıbbi takibi ve pansumanı üstlenirken, fizyoterapistler kas kuvveti ve dengeyi hedefleyen rehabilitasyon programları uyguluyor. Kişisel bakım ekipleri ise banyo, tıraş ve tırnak bakımı gibi hizmetlerle hastaların öz bakım ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yaklaşımla, sağlık hizmetleri ihtiyaç sahiplerinin evinde bütüncül biçimde sunuluyor.

Şadi'nin rehabilitasyon süreci:

Çamlıyayla'da yaşayan Ahmet Şadi, haziran ayında geçirdiği düşme sonucu yürüyemez hale geldi. Ameliyatın ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran Şadi'ye doktor, hemşire, fizyoterapist ve kişisel bakım ekipleri düzenli destek sağladı. Fizyoterapist Sevgi Dilan Dinsever ekibin ilk değerlendirmesinde Şadi'nin yürüyemediğini, düşme korkusu ve ciddi kas kuvveti kaybı olduğunu belirtti. Yaklaşık 1,5 aylık planlı rehabilitasyon sürecinde kas kuvveti artırılıp eklem hareket açıklığı geliştirildi; denge çalışmalarıyla hasta yeniden yürümeye başladı.

Dinsever, dönem boyunca yarası için hemşire ekipleri tarafından düzenli pansuman yapıldığını ve kişisel bakım ihtiyaçları kapsamında banyo, saç-sakal kesimi ile tırnak bakımının sağlandığını aktardı. Ekipler, hastanın hem fizyolojik hem de öz bakım gereksinimlerine eş zamanlı müdahale ederek günlük hayata dönüşü hızlandırdı.

Hizmete erişim ve vatandaş memnuniyeti:

Dinsever, rehabilitasyon çalışmalarının düzenli ve planlı şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Hastalarımızın iyileştiğini görmek ve bu süreçte onlara destek olmak bizim için mutluluk verici. Mersin’in en ücra köşelerine kadar ulaşarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" dedi. Evde sağlık ve bakım hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Alo 185 TEKSİN uygulaması veya 0 324 223 42 42 numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor.

Hizmetten yararlanan Ahmet Şadi de verilen desteğe ilişkin, 'Bugün fizik tedavi yaptılar, tıraşımı gerçekleştirdiler. Düzenli olarak geliyorlar ve kontrollerimi yapıyorlar. Bu hizmetten çok memnunum' şeklinde görüşünü paylaştı. Belediye ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam ediyor ve evde sağlık hizmetleriyle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN YAŞ ALMIŞ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKEN YAŞ ALMIŞ, ENGELLİ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN VATANDAŞLARA EVDE SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM HİZMETİ SUNUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın Gençlik Merkezi öğrencilerin kente uyumunu sahada kolaylaştırdı
images

Çocuklara dijital mahremiyeti ve yapay zeka sınırlarını öğretin
images

Ekimde raylara dönen Turistik Karaelmas Ekspresi ile Batı Karadeniz keşfe açılıy...
images

Manisa'da teknolojiyle risk yönetimi: SORİ ile erken müdahale hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Selde kaybolan sulukları kurtarma çabası iki can daha kurtardı

Karşıyaka teknik direktör arayışında yeni rota: Zafer Uysal ile ön görüşme

Ankara kalesinin çaycısı: 65 yılda değişen mahalle, aynı dükkan

Uludağ yolunda sağanak toprak kaymasına neden oldu, yol kısa süre kapandı

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan